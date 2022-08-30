«أبوظبي للتوزيع» تطلق برنامج «تمكين الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شركة أبوظبي للتوزيع، النسخة الأولى من برنامج «تمكين الشباب» الذي أطلقته الشركة لمنح الطلاب الإماراتيين فرصة استكشاف قطاع المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على المهام الأساسية التي تضطلع بها شركة أبوظبي للتوزيع. ونظمت الشركة حفل تخرج لـ60 طالباً تقديراً لجهودهم واحتفالاً بمشاركتهم في البرنامج الذي يقودهم عبر مسارات التميز مستقبلاً. وجرى اختيار الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً بدقة في إطار عملية مخصصة، تم في إطارها دراسة ملفات المتقدمين بحسب اهتماماتهم ومستوياتهم التعليمية.

وقال سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع: «يتطلب التطور العالمي المتزايد لاعتماد نهج الاقتصاد الرقمي سريع التغير، تطوير مهارات مخصصة على نحو استثنائي لضمان ريادة الشركات ونجاح الموظفين في تحقيق أهدافهم المهنية، وتعزيز مسار التنمية المستدامة. واستطعنا بفضل إطلاق برنامج تمكين الشباب، منح الفرصة لطلاب الإمارات من التعرف بشكل مثالي على قطاع المرافق، عبر تنظيم الزيارات الميدانية وتوفير مجموعة من الورش التدريبية والأنشطة المخصصة في الأقسام الرئيسية بشركة أبوظبي للتوزيع، لتزويد أبناء الدولة بالخبرات والمهارات اللازمة لتعزيز مسارهم المهني، والمساهمة بالتالي في ضمان ازدهار الاقتصاد الرقمي في الإمارات العربية المتحدة». ويتماشى البرنامج، الذي جرت في إطاره استضافة مجموعات طلابية من مدارس متنوعة في الإمارات العربية المتحدة، مع التزام شركة أبوظبي للتوزيع بمسؤوليتها المجتمعية والتفاعل مع المجتمع المحلي، عبر إلهام الشباب للعمل في قطاع المرافق مستقبلاً. وقُسِم برنامج تمكين الشباب إلى عشرة مجالات متخصصة ومن ضمنها التخطيط الاستراتيجي، والموارد البشرية، والهندسة والتحليلات، وخدمة المتعاملين، والاستدامة.