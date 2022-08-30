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طرق دبي تطلق النسخة الثالثة من «تمكين» لاستقطاب المواطنين

يوسف الرضا
31 أغسطس 2022 02:21

دبي (وام)

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 أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إطلاق النسخة الثالثة برنامج «تمكين» الذي يهدف إلى استقطاب فئة الخريجين الجدد من مواطني الدولة من الجامعات والكليات المحلية والعالمية، بما يتناسب مع تخصصاتهم الأكاديمية ليتم تأهيلهم لسوق العمل. ويشمل البرنامج الذين لم تسمح لهم الفرصة للالتحاق بوظائف والذين مضت 3 أعوام على تخرجهم، وذلك لتشجيعهم على العمل لدى الهيئة بالمستقبل في حال أثبتوا كفاءتهم وتوفر الشاغر المناسب لهم. ويمكن للراغبين التسجيل في البرنامج من خلال QR Code الخاص بنموذج التسجيل الإلكتروني لبرنامج تمكين. 
وأوضح يوسف الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مهارات الخريجين وتوظيف قدراتهم العلمية من خلال التدريب الميداني في مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة وتطبيق ما تم تعلمه خلال فترة الدراسة الجامعية، كما يتميز برنامج «تمكين» الذي بدأت الهيئة بتطبيقه في يناير 2022 ويستمر حتى نهاية العام الحالي، بتركيزه على تخصصات علمية وإدارية تكون استثنائية ومطلوبة، أهمها هندسة المواصلات العامة وهندسة القطارات وهندسة الروبوتات وهندسة البنية التحتية وهندسة ميكاترونيكس، بالإضافة لتخصص اقتصاد النقل والتخطيط الحضري. وأفاد بأن الهيئة حددت شروطاً ومعايير خاصة للالتحاق بالبرنامج، أهمها أن يكون المنتسب من مواطني الدولة وأن يكون أنهى متطلبات الخدمة الوطنية /فئة الذكور/ وتكون لديه شهادة جامعية، وألا يكون قد التحق بأي وظيفة لمدة 3 سنوات من تخرجه، كما يشترط البرنامج أن يكون مجال تخصص المنتسب متلائماً مع متطلبات واحتياجات الهيئة.

طرق دبي
دبي
هيئة الطرق والمواصلات
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