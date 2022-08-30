جامعة الشارقة تستضيف مؤتمر «الشبكة: نحو الوحدة من أجل الصحة 2023»

فانكوفر - كندا (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، تستضيف الجامعة المؤتمر العالمي لمنظمة «الشبكة: نحو الوحدة من أجل الصحة - TUFH2023»، والذي سيقام خلال الفترة من 23 حتى 26 من أكتوبر عام 2023م تحت شعار: «ما وراء الحدود: العدالة الصحية من خلال ثقافة التعلم»، حيث أعلنت المنظمة عن ذلك من خلال مؤتمرها للعام الحالي والمقام في فانكوفر بكندا في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس الجاري.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر، أن التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية المرموقة إلى جانب تنظيم أو استضافة مثل هذه المؤتمرات يمثل ركيزة مهمة في خطط الجامعة الاستراتيجية، حيث أنها فرصة مهمة لتبادل الأفكار والآراء في المجالات العلمية المختلفة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج البحثي للجامعة، والذي يهدف لخدمة وتنمية المجتمع. وأضاف مدير الجامعة، أن منظمة TUFH هي منظمة دولية مشتركة تم تأسيها منذ 40 عاماً، وتعمل على تعزيز الخدمات الصحية والتعليم والبحوث المجتمعية العادلة بهدف تحسين الصحة محلياً وعالمياً، وهي تجمع منظمات الرعاية الصحية المبتكرة والجامعات والمؤسسات المجتمعية وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم. وأضاف: إن الجامعة تتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى أن يكون ملتقى علمياً بحثياً للعلماء في مجال الصحة من مختلف دول العالم للتوصل إلى توصيات من شأنها العمل على تعزيز الصحة والخدمات الصحية على مستوى العالم والنظم الصحية.

وكان الدكتور محمد حسن طه، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: TUFH2023، شارك في فعاليات المؤتمر للعام الحالي في فانكوفر وقدم نبذة عن جامعة الشارقة وكيفية استعداداتها لاستضافة المؤتمر في الموعد المشار إليه، حيث تتميز جامعة الشارقة بمجمع طبي عالي المستوى ومرافق وبنية تحتية تؤهلها لتنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية في مختلف المجالات.