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طلاب 113 دولة يدرسون بـ«القاسمية»

طلاب 113 دولة يدرسون بـ«القاسمية»
31 أغسطس 2022 02:21

الشارقة (الاتحاد)

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انضم طلاب جدد من عشر دول إلى الجامعة القاسمية في عامها الدراسي الجديد 2022/ 2023 ليصل عدد جنسيات الطلبة المقيدين بها إلى 113 جنسية. 
وتفقد جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، يرافقه الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، سير العملية التعليمية مع بداية اليوم الدراسي في أروقة القاعات التعليمية لكليات الجامعة الخمس. 
ويتم التدريس حضورياً داخل الجامعة وفق خطة متكاملة تضمن استعداد كافة الكليات والوحدات الإدارية لتقديم الدعم الأكاديمي والإداري والتقني والخدمات المساندة التي توفر للطلبة بيئة تعليمية متكاملة.

الجامعة القاسمية
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