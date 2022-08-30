«إسلامية دبي» تحصل على الآيزو في 6 مواصفات دولية

دبي (وام)

حصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال زيارة وفد الجهة المانحة للمواصفات الدولية لأنظمة الجودة العالمية -الآيزو- والذي أسفر عن إعادة منح الدائرة عدد 6 مواصفات دولية للأنظمة الإدارية، وذلك في الاجتماع الختامي الذي ترأسه الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

ونوه عبدالله عبيد الدلال مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، أن الجهة المانحة للمواصفات الدولية لأنظمة الجودة العالمية عقدت اجتماعاً ختامياً موسعاً في مبنى الدائرة الكائن بالممزر مع كافة الوحدات التنظيمية بالدائرة، وأن هذا الاجتماع سبقه برنامج زيارات معد من قبل خبراء التدقيق خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس الجاري، وحصلت الدائرة في نهاية الاجتماع على عدد 6 مواصفات دولية للأنظمة الإدارية منها نظام إدارة الابتكار ونظام إدارة المخاطر ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة استمرارية الأعمال ونظام الإدارة البيئية، حيث انتهى الاجتماع بإعلان الجهة المانحة عن التزام الدائرة بكافة المتطلبات وإعادة منح الدائرة للمواصفات الدولية المعتمدة.