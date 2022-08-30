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وعدها بالزواج فمنحته 35 ألف درهم

وعدها بالزواج فمنحته 35 ألف درهم
31 أغسطس 2022 02:20

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استغل علاقته بشابة وعدها بالزواج عقب إعداد مسكن الزوجية والانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وخلال تلك الفترة طلب من الشابة أكثر من مرة مبالغ مالية تجاوزت قيمتها مبلغ 35 ألف درهم، وعقب ذلك أخلف بوعده لها، ولم يتمم إجراءات الزواج كما وعدها، كما أنه لم يلتزم برد المبالغ التي تسلمها منها، مما دفع بالشابة إلى رفع دعوى قضائية طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 35 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، موضحة أن المدعى عليه وعدها بالزواج وإعداد مسكن الزوجية، وعليه كان يطلب منها إقراضه مبالغ مالية وصل مجموعها لمبلغ 35.794 درهماً، ولدى مطالبة المدعي عليه بالسداد ماطل ولم يقم بذلك وقدمت المدعية إيصالات التحويل إلى المدعي عليه ورسائل «الواتساب» التي تثبت صحة دعواها. وعقب تداول الجلسات قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 35.794 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً عن المبلغ المحكوم به من تاريخ صدور هذا الحكم نهائياً وحتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

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أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها رأت في رسائل برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) وإيصالات التحويل والمترجمة ترجمة قانونية، والمقدمة في الدعوى ما يشكل بينة مبدئية، ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة كونها تلك الرسائل والإيصالات لا توضح سبب المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، وبناء عليه قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية بالصيغة سالفة الذكر، وكانت المدعية قد حلفت اليمين طبقاً للصيغة المحددة، وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت صحة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 35.794 درهماً لصالح المدعية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 35.794 درهماً مع الفائدة.

 

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