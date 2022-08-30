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الإمارات

سارة الأميري: رسالة رئيس الدولة خريطة طريق في مسيرة التقدّم المعرفي للطلبة

سارة الأميري
30 أغسطس 2022 23:41

دينا جوني (دبي) 
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي وجهها للطلبة صباح أمس، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2022 - 2023، تعتبر بمثابة خريطة طريق لأجيال الإمارات في مسيرتهم نحو التميز والتفوق، وتجسد في مضامينها الأمل الكبير للقيادة الرشيدة بأجيال الإمارات، وتحفزهم على تبني الجد والاجتهاد منهجاً لهم خلال مسيرتهم التعليمية والتربوية واستثمار أوقاتهم بما يخدم شغفهم وتقدمهم المعرفي. 
وشددت معاليها على حرص القيادة الرشيدة على استدامة تطور وتقدم الطلبة في مسيرتهم التربوية، ومتابعتها المستمرة للمنظومة التعليمية ومدى تلبيتها للتطلعات والاستراتيجيات الوطنية الشاملة التي ارتكزت في مجملها على جودة المخرجات التعليمية، مبينة أن كلمة سموه تعكس مدى اهتمامه الكبير والمتواصل في قطاع التعليم، وحرصه على تكاتف جهود جميع المعنين من أجل خدمة ازدهار وتقدم التعليم في الدولة والوصول به إلى العالمية.
وبينت معاليها أن فرق المؤسسة تعمل من أجل ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية ورفدها بكافة ممكنات ريادتها، وذلك عبر العمل على توفير بيئة تعليمية تستلهم أفضل الممارسات التربوية بما يكفل زيادة دافعية الطلبة والارتقاء بمهاراتهم وحصيلتهم المعرفية، إلى جانب صقل مواهبهم وتحفيزهم على رسم ملامح مستقبلهم وأهدافهم في مختلف مراحلهم التعليمية، بما يضمن توفير مخرجات تربوية قادرة على مواكبة خطط الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

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