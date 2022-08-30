الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«خليفة الإنسانية» ترسل طائرة تحمل مساعدات لمتضرري فيضانات السودان

مساعدات إماراتية ضمن جسر جوي إلى السودان
30 أغسطس 2022 23:35

سيرت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ضمن الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي للسودان، طائرة تحمل 30 طناً من المساعدات الإغاثية تشمل 15 طناً من المواد الغذائية الأساسية و15 طناً من المواد والمستلزمات الطبية للسودان الشقيق لإغاثة المنكوبين من الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق من الولايات السودانية تم على إثرها إعلان حالة الطوارئ في 6 ولايات هي نهر النيل «شمال» والجزيرة «وسط» والنيل الأبيض وغرب كردفان «جنوب» وجنوب دارفور «غرب» وكسلا «شرق». 
كان في استقبال طائرة المساعدات الإماراتية بمطار الخرطوم معالي الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي المكلف ومعالي أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية المكلف في جمهورية السودان وأعضاء سفارة دولة الإمارات بالخرطوم.
وأكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن المساعدات تركزت في المرحلة الأولى على الوصول للمتضررين وتقديم المعونات الأساسية الأولية لهم ومساعدتهم في الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء الفيضانات. 
تضمنت المساعدات الطبية المستلزمات التي تحتاج إليها الفرق الطبية في الطوارئ وإسعاف المصابين، إضافة إلى مواد للعناية الشخصية. فيما شملت المواد الغذائية العناصر الأساسية، مثل الأرز والطحين والسكر وحليب البودرة والشاي والعدس.
وقالت المؤسسة، إن الاستمرار في تسيير المساعدات الغذائية والطبية إلى السودان يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً على العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين، والوقوف إلى جانب الأشقاء، وتقديم يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق. 
من جانبه، قال الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي المكلف في جمهورية السودان، في تصريحات صحفية، إن المساعدات الإنسانية من دولة الإمارات وتقديم الدعم والوقوف إلى جانب متضرري السيول والفيضانات من أبناء الشعب السوداني ليس بجديد على قيادة وشعب الإمارات الكريم. 
وأضاف وزير الصحة السوداني، أن «المساعدات الإغاثية الإماراتية تتوافق والاحتياجات الإنسانية في السودان والتي تتمثل في إيواء عدد كبير من الأسر المتأثرة إضافة إلى شحنات الأدوية الأساسية للمرضى خاصة قائمة المضادات الحيوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة التي نحتاج إليها في مختلف ولايات السودان المنكوبة». 
وتقدم وزير الصحة السوداني بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على الوقفة المشرفة في هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي تعكس علاقات الأخوة الوطيدة بين البلدين الشقيقين. 
وثمن وزير الصحة السوداني الدعم الطبي المقدم من الإمارات ضمن الجسر الجوي وقال إنه يشكل إسناداً ودعماً كبيراً لجهود وزارة الصحة لمكافحة الآثار الصحية التي خلفتها السيول والأمطار. وأثنى على دور مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وجهودها الإغاثية الدؤوبة والمتواصلة على الساحة السودانية وتلمسها احتياجات الشعب السوداني في هذه الظروف الطارئة والعمل على تخفيف صعوبة الوضع الإنساني. 
من جانبه، قال أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية المكلف في جمهورية السودان، إن المساعدات الإماراتية السخية للشعب السوداني والاستجابة السريعة لتداعيات هذه الكارثة الإنسانية تأتي امتداداً لعطاء الإمارات الإنساني على الساحة السودانية. 
وأضاف أن مواقف قيادة وشعب الإمارات مع أشقائهم في السودان تظهر في كل الأوقات، وتتجلى بقوة في لحظات الشدة والظروف الطارئة وتعد استمراراً لجهود الدولة الداعمة للشعب السوداني. 
وتقدم بخالص الشكر والامتنان لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية التي قدمت الغذاء والدواء وجاءت في الوقت المناسب لمساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة بجهود الإخوة في دولة الإمارات الشقيقة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس قيرغيزستان بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة ترينيداد وتوباغو بذكرى استقلال بلادها
المصدر: وام
الإمارات
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
السودان
جسر جوي
مساعدات
فيضانات السودان
آخر الأخبار
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
اليوم 10:46
محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد
اليوم 10:28
آسيوي يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
الاقتصادي
آسيوي يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
اليوم 10:05
نوع من الزيوت يساهم بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان
دنيا
نوع من الزيوت يساهم بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان
اليوم 09:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©