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عبدالله بن زايد وفؤاد حسين يبحثان الأوضاع في العراق

عبدالله بن زايد وفؤاد حسين يبحثان الأوضاع في العراق
30 أغسطس 2022 23:25

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في العراق الشقيق. 
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع العراق في ظل التحديات التي يمر بها، ودعمها لأمنه واستقراره ووحدة وسيادة أراضيه، داعياً الله عز وجل أن يحفظ العراق وشعبه وينعم عليه بالاستقرار والازدهار والرخاء. 
كما أكد سموه على العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والعراق، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيزها، وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.

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المصدر: وام
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