بتوجيهات رئيس الدولة ومتابعة حمدان بن زايد.. وصول ثانية طائرات الجسر الجوي الإماراتي إلى السودان
وصول مساعدات إماراتية إلى السودان
30 أغسطس 2022 23:18
وصلت إلى مطار الخرطوم ثانية طائرات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي حاملة 30 طنا من مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان. تأتي المساعدات الإغاثية الإماراتية للأشقاء في السودان تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بهدف المساهمة في دعم السكان المتضررين وعائلات الضحايا وتحسين ظروفهم المعيشية ومساندة الجهود السودانية والمؤسسات المعنية في احتواء الأزمة والتخفيف منها. في سياق متصل، بدأت الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إنشاء معسكرات لإيواء المتضررين من أبناء الشعب السوداني الشقيق جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من المدن والولايات السودانية وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. تم إنشاء معسكرات الإيواء في عدد من القرى المتضررة التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة السودانية إضافة إلى الوقوف على عملية الإجلاء والتسكين وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتقديم الدعم النفسي للمتضررين والمواد الإغاثية المختلفة. وجرى إنشاء أكثر من 120 خيمة في موقع واحد وتوزيع أكثر من 450 خيمة على بقية قرى محلية المناقل والتي استقبلها الأهالي بفرحة كبيرة أدخلت الطمأنينة على قلوب الأسر المنكوبة والأطفال. وقال محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي إلى جمهورية السودان إنه امتثالا لتوجيهات القيادة الرشيدة بدأت الفرق الميدانية للهلال الأحمر الإماراتي إنشاء أول معسكرات إيواء الأشقاء المتضررين ومدهم بالمواد الإغاثية والغذائية المختلفة بهدف تخفيف معاناتهم وعودة الحياة إلى طبيعتها. وأضاف أن إنشاء معسكرات الإيواء في المناطق المتضررة استهدف جمع سكان القرى التي تضررت كليا في مكان واحد بعيدا عن مجرى السيول إلى حين انتهاء الكارثة الإنسانية وتأهيل منازلهم، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعم الأسر المتضررة في عدد من الولايات السودانية. تشرف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على نقل المساعدات الإنسانية التي يستفيد منها أكثر من 140 ألفا من المتأثرين والنازحين في عدد من الولايات السودانية الأشد تأثرا من تداعيات الكارثة مثل ولاية نهر النيل وولاية الخرطوم وولاية الجزيرة. جدير بالذكر أن وفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليا على الساحة السودانية يواصل تقديم الدعم والمساندة للمتأثرين والإشراف على برنامج الهيئة الإغاثي المستمر منذ عدة أيام حيث تم توزيع كميات كبيرة من الاحتياجات الإنسانية التي تم توفيرها من الأسواق المحلية هناك.