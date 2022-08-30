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رئيس الدولة يستقبل حاكم أم القيوين وولي عهده

رئيس الدولة يستقبل حاكم أم القيوين وولي عهده
30 أغسطس 2022 23:08

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر البحر، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين. 

وتبادل سموهما، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية، وتناولا عدداً من الموضوعات والقضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن. 

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

 

 

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