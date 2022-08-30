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الإمارات تمنح حاملي بطاقة «هيّا» تأشيرة سياحية متعددة الدخول

الإمارات تمنح حاملي بطاقة «هيّا» تأشيرة سياحية متعددة الدخول
30 أغسطس 2022 19:45

أعلنت دولة الإمارات عن برنامج ترحيبي داعم لاستضافة حاملي بطاقة "هيّا" والمخصصة لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في دولة قطر نهاية العام الحالي خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

تأتي الخطوة في إطار دعم دولة الإمارات لدولة قطر الشقيقة، لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 من خلال استضافة زوار الحدث والسماح لهم بدخول الإمارات.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن البرنامج يشمل منح تأشيرة للدخول والإقامة في الإمارات لمدة إجمالية تصل إلى (90) يوما من تاريخ إصدار هذه التأشيرة، مع تخفيض رسومها لتكون (100 درهم فقط) للمدة الإجمالية وتدفع لمرة واحدة.

كما أشارت الهيئة إلى أنه يمكن لحاملي بطاقة "هيّا"، دخول دولة الإمارات من خلال التقديم على هذه التأشيرة ابتداءً من 1 نوفمبر 2022، حيث تسمح بالدخول إلى الإمارات والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمستفيدين من التأشيرة تمديد الفترة إلى (90) يوماً إضافية، بعد دفع الرسوم المستحقة وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فيما يُستثنى مواطنو الدول المعفية من تأشيرة الدخول إلى الإمارات، من الضوابط الموضحة، حيث يمكنهم الدخول والإقامة في الإمارات وفق الإجراءات المعمول بها حالياً.

 

آلية التقديم للحصول على التأشيرة
حرصت الهيئة على تطوير آلية سهلة وميسرة للحصول على تأشيرة حاملي بطاقة "هيّا" لكأس العالم قطر 2022.

وتتضمن عملية التقديم خطوات مبسطة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة WWW.ICP.GOV.AE واختيار هذه التأشيرة ضمن قائمة الخدمات العامة، ومن ثم تعبئة بيانات الطلب بالبيانات الأساسية إضافة إلى بيانات بطاقة "هيّا" وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم. كما يمكن التقديم على الطلب من خارج الدولة.

ويتم إصدار التأشيرة لعدة زيارات للدولة ولمدة 90 يوماً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدة 90 يوماً إضافية وفق الضوابط والرسوم الاعتيادية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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