طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:46 والمد الثاني عند الساعة 03:35 والجزر الأول عند الساعة 09:15 والجزر الثاني عند الساعة 21:35. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الثاني عند الساعة 00:47 والجزر الأول عند الساعة 18:23 والثاني عند الساعة 06:13.