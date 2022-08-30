افتتح متحف المستقبل متجره الإلكتروني الرسمي لتعزيز التواصل مع كافة زواره من خلال عرض تذكارات مستوحاة من محتواه المتميز، وتقديم لمحات من التجارب الغنية التي يوفرها أجمل مبنى على وجه الأرض.

ويمثل المتجر الجديد نافذة إلكترونية لأجمل الذكريات لمن زاروا المتحف من خلال اقتناء عدد من الهدايا التذكارية الرائعة التي ستخلد زيارتهم في الذاكرة حتى يزوروه من جديد في المستقبل، كما سيتيح المتجر فرصة فريدة لمن لم يزر المتحف بعد، من خلال معرفة ما يمكن للمتحف أن يقدمه عبر المعروضات المتميزة التي تحمل علامة المتحف والمصممة بطرق فنية مبتكرة تعكس روح المتحف والقيم التي يمثلها.

<img src="https://cdn1-m.alittihad.ae/store/archive/image/2022/8/30/b43da487-1486-4208-a59f-3d928e543462.jpg?width=1000" data-src="https://cdn1-m.alittihad.ae/store/archive/image/2022/8/30/b43da487-1486-4208-a59f-3d928e543462.jpg?width=1000" data-ratio="-1" class="optimal editormedia" data-id="a75bf445-284d-11ed-b5cf-281878a4c680" data-replace="true" alt="" متحف="" المستقبل"="" يطلق="" متجره="" الإلكتروني="" لتعزيز="" التواصل="" مع="" الزوار"=""> "متحف المستقبل" يطلق متجره الإلكتروني لتعزيز التواصل مع الزوار



كما يتضمن إبداعات لمواهب إماراتية وشركات وطنية صغيرة ومتوسطة، ومنها ملابس مصنوعة من مواد معاد تدويرها، وهدايا تذكارية، وألعاب ترفيهية وتعليمية مستلهمة من المستقبل لتحفيز زوار المتحف والمهتمين للتعرف على عالم المستقبل من خلال المتحف، إلى جانب مجموعة من التذكارات المزينة بالخط العربي /الثلث/ المستلهم من مقولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، والتي تجسد رسالة المتحف، ودوره في استشراف وصناعة المستقبل.

"متحف المستقبل" يطلق متجره الإلكتروني لتعزيز التواصل مع الزوار

ويتيح المتجر للزوار فرصة اقتناء هدايا تذكارية ليستعيدوا معها التجربة الأكثر إلهاماً لهم، ومنها بعض التذكارات الخاصة بالتصميم الفريد للمتحف وطابعه المميز وواجهته الأيقونية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المزينة بالخطوط العربية المنقوشة عليه، وصولاً إلى استخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات الإنشاء، إلى جانب بعض الهدايا الأخرى المعنية بمنصة "أبطال المستقبل" الخاصة بالأطفال من عمر 3 إلى 10 أعوام في المتحف، ومقتنيات مميزة أخرى مستوحاة من معرض "المستقبل اليوم" Tomorrow Today في المتحف والتي تمثل التجربة التي يعيشها الزوار في المعرض مع ابتكارات المستقبل التي تطورها شركات عالمية ومؤسسات رائدة في تقنيات المستقبل، بما في ذلك الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل، بالإضافة إلى مختبرات خاصة لاختبار الأفكار.

"متحف المستقبل" يطلق متجره الإلكتروني لتعزيز التواصل مع الزوار

كما تشمل المقتنيات التي يضمها المتجر الإلكتروني لمتحف المستقبل مجموعة خاصة بتجربة المحطة الفضائية المدارية "أمل"OSS Hope التي يقدمها المتحف وتصوّر مستقبل البشرية في الفضاء وإمكانية السفر إليه، بينما تشتمل مجموعة مختبر إعادة تأهيل الطبيعة Heal Institute على مقتنيات متميزة، مثل حقائب التسوق وحقائب اليد وحافظات النقود المعدنية والأوشحة، والتي تحمل صوراً ملهمة من التجربة الفريدة التي يخوضها الزوار فيه. وهناك أيضًا مطبوعات بطول 42 سم وعرض 29.7 سم تمثّل لوحات جميلة مستوحاة من الغابة المطيرة الرقمية في هذا المختبر بالمتحف. وتخاطب التذكارات التي تعكس تجربة "الواحة" التي يقدمها المتحف كل الحواس.