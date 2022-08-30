الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يوجه رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد

محمد بن زايد
30 أغسطس 2022 08:13

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة العودة إلى المدراس وبداية العام الدراسي الجديد.

وأكد سموه في الكلمة التي أذيعت اليوم في الإذاعات المدرسية في مختلف مدارس الدولة .. ضرورة المثابرة والاجتهاد ومواصلة التعلم وتعزيز قيمة الإبداع والتميز في نفوس أبنائنا الطلبة.

وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو رئيس الدولة.. // السلام عليكم .. عيالي .. أول شيء أبارك لكم العودة إلى مدارسكم .. وأبارك لجميع المدرسين والعاملين في قطاع التعليم .. وإن شاء الله تكون بداية موفقة وناجحة في عام دراسي جديد. عيالي .. بداية الحياة أحلام .. تكبر معنا .. ويكبر طموحنا بتحقيقها .. ومدارسكم تصقل هذه الأحلام والمهارات ويُرسم فيها المستقبل .. فأوصيكم ببذل الجهد والمثابرة .. فمسيرة العلم والمعرفة مسيرة متواصلة لا تتوقف.. عليكم يا عيالي .. بالتميز والإبداع والعزيمة .. حدِّدوا أهدافكم .. ولا تتوقفوا عن المحاولة .. استثمروا أوقاتكم بأشياء تنفعكم وتنفع أهاليكم ومجتمعكم. وأقول لإخواني المعلمين وأخواتي المعلمات إن جهودكم مقدرة .. ورسالتكم عظيمة .. ومسؤوليتكم كبيرة في التربية والتعليم .. والله يحفظكم ويعينكم على أداء هذه الرسالة.. وعندما نتحدث عن التعليم .. ليس معناه المدرسة والمعلم والطالب فقط .. لكن التعليم منظومة متكاملة .. ولا يمكن أن تحقق أهدافها من دون أن يقوم الأب والأم والأسرة .. بدورهم ومتابعة عيالهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم .. وكذلك يقوم المجتمع بدوره بمختلف جهاته ومؤسساته .. بمساعدة منظومة التعليم ومعاونتها حتى تحقق أهدافها الكاملة .. الله يوفقكم ويحفظكم// . 

 

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: أبارك لأبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس قيرغيزستان بذكرى استقلال بلاده
المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
اليوم 10:46
محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد
اليوم 10:28
آسيوي يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
الاقتصادي
آسيوي يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
اليوم 10:05
نوع من الزيوت يساهم بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان
دنيا
نوع من الزيوت يساهم بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان
اليوم 09:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©