مدارس أبوظبي.. التزام بالحضور والإجراءات الاحترازية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

استقبلت مدارس الدولة أمس أكثر من مليون طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد 2022-2023، وسط تجهيزات وإجراءات تحقق أمن وسلامة طلبة المدارس، «القطاع الحكومي والقطاع الخاص»، ويشكل طلبة المدارس الحكومية 274 ألف و895 طالبا وطالبة يدرسون في 564 مدرسة، يعمل فيها 24 ألفا و751 من الكوادر التربوية، وحرصت المدارس على استقبال الطلبة، استقبالاً خاصاً احتفالاً بعودتهم إلى مقاعد الدراسة، واصطف الطلبة في طابور الصباح كامل العدد بوجود المعلمين والإداريين في مختلف المدارس.

وسجلت مدارس أبوظبي بقطاعيها الحكومي والخاص نسب حضور عالية، ومحدودية معدلات الغياب، والتزام من قبل الطلبة، وحرص مدراء المدارس والمعلمين على تهيئة الأجواء وتحفيز الطلبة للعمل الجاد والدراسة بشكل منتظم، وتم استقبالهم بصور متنوعة سواء بالورود أو الحلوى أو هدايا أخرى، وتم توزيع الكتب والجدول المدرسي، فيما أبدى الطلبة التزاماً واضحاً من اليوم الأول، وأنهت فرق العمل واللجان الداخلية بالمدارس، عملها وجاهزية جميع الصفوف والمرافق المدرسية، وبدأت الدراسة الفعلية من اليوم الأول مع حضور كامل المعلمين.

البروتوكول الوطني

واشترط البروتوكول الوطني المحدث لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022 - 2023، على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي الخدمات الحصول على نتيجة فحص سلبية لفحص مخبري PCR لا تزيد مدتها على 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، دون الحاجة إلى إجراء فحص دوري حيث تم اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء الفحص.

كما تم السماح لكافة الطلبة للالتحاق بالتعليم الحضوري، ويشمل ذلك غير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم، أما بخصوص دخول الحرم الجامعي لغير المطعمين لأسباب صحية او المستثنين من التطعيم، فيكتفي بالفحص المخبري حسب نظام المرور الأخضر، كما «تم إلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين على أن يلتزم كل من يشعر بارتفاع درجة الحرارة بعدم القدوم للمنشأة التعليمية شرط الحصول على إجازة مرضية إذا كانت النتيجة سلبية، كما تم إلغاء المسافة داخل المنشآت التعليمية وتركها لتقديرات كل منشأة تعليمية ويطبق ذلك على الحافلات».

أيضاً الإبقاء على إلزامية لبس الكمام داخل الأماكن المغلقة، ويتاح خيار التعلم والعمل عن بعد للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية المصابين بكوفيد-19 أو ممن لديهم أعراض تنفسية إلى حين إجراء الفحص الطبي، مع التزام سائقي الحافلات والمشرفين بإجراءات السلامة العامة كلبس الكمام وتعقيم اليدين، وأهابت بأولياء الأمور والكوادر التعليمية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوعية الطلبة بها حفاظا على جهود التعافي والحرص على استدامتها».

عودة آمنة

أكد عبدالعزيز أحمد المازمي مدير مدرسة خليفة بن زايد للتعليم الثانوي في أبوظبي، أنه تم تجهيز المبنى المدرسي من جميع الاحتياجات قبل انطلاق الدراسة، وكافة المستلزمات لاستقبال الطلبة، وذك ضمن خطة تم الإعداد لها من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مع القيادات المدرسية للعودة الآمنة، وتم تشكيل فريق الصحة والسلامة للتأكد من جميع الإجراءات الاحترازية وذلك من أجل ضمان صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، والكوادر التربوية.

كما أنه تم تشكيل فرق لاستقبال الطلاب الجدد إلى المدرسة، وتقديم الهدايا والضيافة للطلبة، وعمل برنامج خاص للتعرف على المدرسة ومرافقها، وكان اليوم الأول متميزاً بحضور الطلبة، واستقرار اليوم الدراسي، وتم توزيع الكتب الدراسية على الطلبة، والجدول المدرسي، والتوقيت الزمني لليوم الدراسي، ونهنئ أنفسنا بهذه العودة الحميدة، ونأمل أن يكون عاماً دراسياً مملوءاً بالإنجازات والنجاحات.

وأشار إلى إيلاء عناية خاصة للطلبة أصحاب الهمم، خاصة الجدد منهم، من المدمجين، وتوفير المواد ووسائل التعلم التي تمكنهم من الدراسة بصورة لا تقل عن أقرانهم، ورفع مستواهم العلمي.

وثمن المازمي التزام الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات الاحترازية، وإبراز الطلبة لنتيجة الفحص السلبية لاختبار كوفيد ـ 19 قبل دخول المدرسة، أو الفصول الدراسية، وذلك وفقاً للبروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022-2023.