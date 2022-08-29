«مستقبل مستدام» في «الأعلى لشؤون الأسرة» بالشارقة

الشارقة (وام)

نظمت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة فعالية صحية توعوية تحت عنوان «مستقبل مستدام» استهدفت من خلالها موظفات ومتطوعات الإدارة والجمعيات الداعمة للصحة التابعة لها، وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية. وتضمنت الفعالية التي حضرتها إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة وشهدت مشاركة واسعة من موظفات ومتطوعات الإدارة والجمعيات الداعمة للصحة، تقديم مجموعة من الفحوص الطبية المجانية والجلسات الاستشارية الصحية من قبل نخبة من الأطباء والمختصين في المجالات الصحية، وذلك بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني، وتطبيق جوترياج وفلوره للزهور بعجمان، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص، وتشكل الفعالية جزءاً من الجهود التي تبذلها الإدارة والرامية إلى تحقيق مستقبل صحي ومستدام للمرأة.

وقالت إيمان راشد سيف، إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يمثل رسالة شكر وتقدير لابنة الإمارات التي تمكنت من تحقيق إنجازات استثنائية، والقيام بمسؤولياتها كاملة إلى جانب أخيها الرجل، وأسهمت بفاعلية في عملية التنمية المستدامة، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة والجهود الرائدة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، والارتقاء بقدراتها وتمكينها من تحقيق طموحاتها وأحلامها.

وأشارت إلى أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، شكل مصدر إلهام لنا لتعزيز جهودنا نحو الاحتفاء بإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية والعمل على المساهمة في بناء مستقبل صحي ومستدام لها. وتوجهت إيمان راشد بالشكر والتقدير إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، لدعم سموها الكبير للمرأة الإماراتية ومساندتها ودفعها للمضي قدماً نحو التميز وتحقيق الإنجازات وإطلاقها العديد من المبادرات الرائدة التي تنم عن تقديرها وتثمينها للمرأة الإماراتية التي أثبتت للعالم أجمع أنها شريكة أساسية وفاعلة في دفع عجلة التنمية والتطوير، مشيرة إلى أن إدارة التثقيف الصحي وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حريصة على المشاركة في النهج البناء للدولة في دعم المرأة، إذ يأتي تنظيم هذه الفعالية استكمالاً للجهود التي تبذلها الإدارة على صعيد دعم المرأة من خلال إطلاق المبادرات والبرامج التوعوية والصحية التي تهتم بتعزيز صحة المرأة بما يضمن تعزيز جودة حياتها والارتقاء بإنتاجيتها وكفاءتها وبالتالي تحقيق الاستثمارات الأمثل من طاقات ابنة الإمارات المبدعة والخلاقة في مختلف المجالات.