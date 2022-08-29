«الشباب العربي» يفتح باب التسجيل للنسخة الثانية من برنامج الزمالة التقنية

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مركز الشباب العربي، يفتح المركز باب التسجيل في النسخة الثانية والموسّعة من «برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي»، الذي ينظمه بالشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وكبرى مؤسسات ومنصات التكنولوجيا العالمية، ويقدم مهارات تخصصية هادفة لتمكين الشباب العربي بأحدث المهارات والمعارف والخبرات في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، كما ينشر المركز ورقة بحثية خاصة حول مستقبل مهارات الذكاء الاصطناعي عربياً من إعداد Why5الشريك المعرفي للبرنامج.

ويوفر البرنامج جسراً يواكب التقدم السريع الحاصل في قطاعات التكنولوجيا ويسد الفجوة الرقمية ويعزز التنمية بالاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والآفاق الاقتصادية الجديدة التي تفتحها للشباب، فيما تشير الورقة البحثية التي أعدتها «Why5» إلى توقعات بنمو سنوي لمشاركة الذكاء الاصطناعي في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 20 إلى 34%.

ويتعاون مركز الشباب العربي في النسخة الجديدة من البرنامج مع منصة EYouth المنصة التعليمية الرائدة التي توفر للشباب البرامج التعليمية العملية والتفاعلية التي تؤهلهم لسوق العمل وتواكب التغيرات المهنية. ويجمع البرنامج بين الجانبين النظري والتطبيقي إلى تزويد الشباب بالمهارات التكنولوجية المتقدمة من أجل تمكينهم معرفياً وعملياً واقتصادياً ويؤهلهم للمنافسة والتميّز في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية المتغيرة بسرعة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، الذي أعلن عن فتح باب الترشح للنسخة الجديدة من البرنامج، أن الشباب المتمكن من التكنولوجيا ولغات البرمجة وتقنيات تعّلم الآلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي قادر على قيادة مسارات التنمية واستشراف فرص المستقبل في الاقتصاد الرقمي القائم على التكنولوجيا والابتكار.

وقال: «النسخة الجديدة من برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي التي تحظى بدعم ورعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، تؤهل دفعة جديدة رائدة من الشباب المطلّع على أحدث لغات البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لما فيه تعزيز آليات الإنتاج وتسهيل الخدمات والارتقاء بجودة الحياة وخلق فرص جديدة للمواهب الشابة القادرة على قيادة موجة جديدة من النمو الاقتصادي في المنطقة والمساهمة في التقدم التكنولوجي الحاصل على مستوى العالم لا سيما مع صعود شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء واقتصاد الميتافيرس.»

المستقبل رقمي بالمعطيات والدراسات

وتشير الورقة البحثية التي يصدرها المركز من إعداد Why5 إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن توفر 13 تريليون دولار أميركي في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وإلى أن الكفاءات الناتجة عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تدعم ميزانيات حكومات الشرق الأوسط بما يصل إلى 7 مليارات دولار أميركي سنوياً، مؤكدة أن المنطقة العربية تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، حيث يشكل الشباب دون الثلاثين عاماً حوالي 60% من سكان الوطن العربي، وهم الأقدر على قيادة قطاعات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، خاصة لدى الاستثمار في تدريب الشباب وتطوير مهاراتهم.

الاقتصاد الرقمي وفرص المستقبل للشباب

بدورها، أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن الشراكات النوعية في قطاعات التكنولوجيا أساس لتمكين الشباب من الفرص الحيوية التي تقدمها هذه القطاعات. وقالت معاليها: «نتعاون مع شركات عالمية وإقليمية ووطنية متخصصة في مجال التكنولوجيا لتمكين الشباب من اكتساب مهارات تنافسية متميزة. فالشباب الموهوب والمندفع والمتحفز للمساهمة في تسريع واستدامة النمو في منطقتنا قادر على تحويل قدراته الكامنة إلى كفاءات قيادية تجعله في مقدمة مشاريع القفزة الرقمية بالمنطقة».

وأضافت معاليها: «بلغت قيمة الاقتصاد الرقمي عالمياً عام 2021 نحو 14.5 تريليون دولار، وهذا الرقم مرشح للارتفاع إلى 20.8 تريليون دولار بحلول عام 2025. لذلك من المهم أن نمكّن الشباب في هذا القطاع الحيوي. وهذا ما نراه في نموذج تمكين الشباب رقمياً في دولة الإمارات».

تدريب الخريجين وتنمية المواهب الشابة

شددت معالي شما المزروعي على أهمية تدريب الخريجين وتنمية المواهب الشابة في هذا المجال، وتعزيز مساهمة الشباب وتأهيلهم لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة واتخاذ القرارات فيه، منوّهةً بأهمية المهارات الشخصية كالقيادة والتفكير الإبداعي والمركّب والذكاء العاطفي والاجتماعي في المناهج المدرسية ومراحل التعليم المبكر، لتحفيز العمل الإبداعي الذي يحتاج شخصيات واثقة ومبادرة وطموحة، مع أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة عربيا، للبناء على ما هو قائم والاستفادة من الدروس، واحتضان الأفكار الإبداعية والمواهب، عبر توفير بيئة تمكينية ملائمة من حيث المقدرات والمؤسسات لتنفيذ وتطوير هذه الأفكار وتأمين الدعم المادي اللازم، وتشجيع الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة وتأسيس الأعمال.