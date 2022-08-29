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محمد الشرقي يستقبل موظفات كليات التقنية العليا بالفجيرة

محمد الشرقي خلال الاستقبال (وام)
30 أغسطس 2022 00:58

الفجيرة (وام)

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 استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، موظفات كليات التقنية العليا للطالبات في الفجيرة، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به دولة الإمارات في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة على القفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في تمكين وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية على جميع الصعد، مشيداً بالجهود المميزة والإنجازات المتواصلة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ضاربة أروع النماذج في تمثيل قيم المجتمع الإماراتي بين بلدان العالم. وأشار سموه إلى اهتمام حكومة الفجيرة بتمكين المرأة في المجالات المجتمعية والوظيفية كافة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه على تسخير الموارد في سبيل إشراك المرأة في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، وتبوء دورها المحوري في بناء الوطن. وعبرت موظفات كليات التقنية العليا عن سعادتهن باستقبال سمو ولي عهد الفجيرة لهن، ودعمه للمرأة في المجالات كافة، ما يشكل حافزاً مهماً في مواصلة دورهن المهم في المجتمع. حضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب ولي العهد، والدكتور عبدالله السويجي، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الفجيرة.

محمد الشرقي
الفجيرة
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يوم المرأة الإماراتية
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