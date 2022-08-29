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زخم طلابي في أول  يوم دراسي

طلاب داخل الصفوف مع بداية العام الدراسي (تصوير: وليد أبو حمزة)
30 أغسطس 2022 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلق أمس العام الدراسي 2022 / 2023  في جميع مدارس الإمارات، حيث عمت الفرحة أوساط الطلاب والأهالي، مع انتظام نحو مليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة. وتأتي انطلاقة العام الدراسي الجديد في ظل تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الدراسي، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والمجتمع التربوي ككل، وبما يضمن الحفاظ على ما حققته الدولة من نجاحات كبيرة في مواجهة جائحة «كوفيد-19». واستقبلت معظم المدارس طلابها بالهدايا والورود وسط التزام كبير بالحضور، والإجراءات الاحترازية، وبذلت الجهات الشرطية والمرورية جهوداً كبيرة لتنظيم حركة السير والمرور، وتوعية الطلاب من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وللحد من وقوع حوادث مرورية.

العام الدراسي الجديد
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