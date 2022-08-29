في الظفرة.. رسائل تشجيعية لتحفيز الطلاب

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استقبلت مدارس منطقة الظفرة طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة، في اليوم الأول من بداية العام الدراسي، بالعطر والورود ورسائل الترحيب التشجيعية من أجل تحفيز الطلاب لبدء عام دراسي جديد بمزيد من الجد والاجتهاد

وحرصت بعض المدارس على تشجيع الطلاب الجدد من خلال توزيع الهدايا عليهم في أول يوم لبدء الدراسة بالمرحلة الدراسية الجديدة.

في الوقت ذاته، شهدت جميع المدارس في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا والرويس إقبالاً كبيراً من الطلاب في اليوم الأول لبدء الدراسة وبلغ متوسط نسبة الحضور أكثر من 95 %، وهي نسبة كبيرة تعكس مدى حرص الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد والاهتمام بالعملية التعليمية منذ الساعات الأولى، وبررت بعض إدارات المدارس أسباب الغياب المحدودة إلى وجود بعض الطلاب خارج الدولة، بالإضافة إلى تأخر البعض في عمل مسحة كورونا، مع وجود بعض الحالات الإيجابية التي التزمت المنزل، وأكدت المصادر التربوية أن هذه النسبة لم تتعد 5% من عدد الطلاب في أغلب المدارس.

وأكد عيسى مسبر دبورة، مدير مدرسة رواد الظفرة في مدينة زايد، على سهولة وانسيابية اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، وذلك بناء على الخطط التي تم اعتمادها قبل بداية العام الدراسي والتي تضمن تسهيل انتظام الطلاب في العملية التعليمية وتشجيع الطلبة والطالبات في اليوم الأول من خلال مختلف الوسائل الترحيبية والتشجيعية والهدايا، كما تم تزيين المدرسة والفصول الدراسية لاستقبال الطلبة لبدء عام دراسي جديد بسعادة وتفاءل وفرح، وهو ما انعكس على الروح المعنوية للطلاب وحرصهم على الاهتمام بالدروس التعليمية

وأضاف دبورة أن نسبة الغياب في اليوم الأول لم تتعد 5% بسبب ظروف السفر وتأخر بعض الأسر في الوصول من خارج الدولة،

وحرص عدد كبير من أولياء الأمور على اصطحاب أطفالهم إلى المدارس في اليوم الأول لدعمهم نفسياً وتشجيعهم على البداية القوية لبدء الدراسة، وأعرب عثمان الحمادي ولي أمر من مدينة المرفأ عن سعادته بدور إدارة مدرسة النخبة في تشجيع ابنه الطالب بالصف الخامس الابتدائي الذي انتقل حديثاً إلى المدرسة، ورغم خوفه من وجود مدرسين جدد وطلاب لم يعتد عليهم، إلا أنه فوجئ بأن إدارة المدرسة قامت بتنظيم حفل استقبال لهم وقامت بتوزيع العطور والورود عليهم قبل بدء اليوم الدراسي، وهو ما تسبب في بث الفرحة في نفوس الطلاب وتشجيعهم لتلقي العلوم الدراسية بفرح وسعادة.

وفي الوقت ذاته شهدت مراكز بيع الزي المدرسي الجديد إقبالاً كبيراً من الطلاب للحصول على احتياجاتهم، وهو ما أدى إلى الازدحام ورفع محال تفصيل الملابس المدرسية لافتة مكتمل العدد وعدم الإمكانية لاستقبال طلبات جديدة، وتعاملت المدارس بمزيد من المرونة في اليوم الأول مع الطلاب وتقليل حالة التوتر التي أصابت بعض الأسر نظراً لعدم الحصول على الزي المدرسي لأبنائهم قبل بدء العام الدراسي.

وأكدت ميرة محمد ولية أمر أنها كانت خارج الدولة ووصلت قبل أيام، ولم تتمكن من شراء الزي المدرسي لابنتها قبل بداية العام الدراسي بسبب عدم وجود المقاسات المناسبة لابنتها، ووجدت مرونة من إدارة المدرسة في اليوم الأول، خاصة أن ابنتها كانت ترفض الحضور للمدرسة من دون الزي الجديد.