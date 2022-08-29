انتظام في مدارس رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت إدارات مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية الخاصة والحكومية مرور اليوم الأول بشكل متسلسل ومنتظم، والذي شهدته القاعات والفصول المدرسية بالإمارة خاصة مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية ناهيك عن التزام التام في مسألة الفحوص الطبية الخاصة بطلاب الفئة العمرية من سن 12 سنة وخلوهم من فيروس كورونا، مؤكدين تعاون الأهالي وأولياء الأمور بمسألة تسليم واستلام أبنائهم الطلبة من أمام بوابات المدارس والتزام الطلاب بإحضار شهادات فحص PCR وخلوهم من فيروس كورونا.

وأكدت آمنة الزعابي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية أن هناك متابعات دورية ومستمرة من قبل الفرق الرقابية في المنطقة وبالتنسيق مع إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العام في وزارة التربية والتعليم حول مدى الالتزام بالتعليمات، والتي تضمن سلامة طلابنا والكوادر التدريسية والإدارية وكافة العاملين والزائرين للمؤسسات التعليمية، وذلك لتحقيق بيئة آمنة ومجتمع مدرسي مستقر يضمن استمرارية التعليم، ما يعد خطوة مهمة لتكاتف الجهود الوطنية.

وأشارت إلى أنها قامت مع لجنة من المنطقة التعليمية بزيارات تفقدية لمدارس رأس الخيمة التعليمية للاطلاع على تجهيزات المدارس لاستقبال الطلبة والطالبات في أول يوم دراسي لتأكيد والوقوف على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلبة وأولياء الأمور والكادر التعليمي، ناهيك عن مشاركة طلاب الحلقة الأولى يومهم الأول ومشاركتهم احتفالهم وفرحتهم ببدء العام الدراسي من خلال حضور العروض الترحيبية والترفيهية الذي أعدته المدارس لهذه الفئة من الطلاب وتهنئتهم بالعام الجديد وحثهم وحشد معنوياتهم في جميع المراحل الدراسية. وتزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية معرضها الخيري الثامن بعنوان «اجعلها سعادة» تباعاً لسلسة المعارض الخيري المتنوعة التي تطلقها المؤسسة كل عام.

وأوضحت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن المعرض الخيري ضم العديد من المستلزمات المدرسية من زي مدرسي وأحذية وحقائب مدرسية وقرطاسية، والذي استهدف 2000 طالب وطالبة من ذوي الدخل المحدود والأيتام ضمن 28 جنسية مختلفة في 4 مدارس خيريه تديرها المؤسسة.

منوهة أن مركز المعارض الخيرية في المؤسسة قد تبنى ومنذ تأسسيه 8 معارض خيرية متنوعة شملت معارض خيرية لصوغة العيد وأخرى لزهبة العروس والمعارض الشتوية والصيفية ومعارض المستلزمات المدرسية بإجمالي عدد المستفيدين من هذه المعارض 22776 مستفيدا وبإجمالي 36984 قطعة مختلفة. وقدمت السويدي الشكر للمؤسسات الداعمة للمعرض من ضمنها مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في إطار حرص المؤسسة على توطيد الشراكات المجتمعية وتفاعل المؤسسات الحكومية والمحلية ومشاركتهم الفعالة في دعم رسالة المؤسسة وأهدافها السامية في تعزيز ركائز العمل الخيري المستدام كما وتقدمت بالشكر الجزيل لكافة المتبرعين اللذين أثروا المعرض بتبرعاتهم الخيرية.

ثناء

أثنى أهال وأولياء أمور على الاستعداد والجهوزية التي تؤكد عليها مختلف مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية بشكل مستمر، واصفين أنها كانت طيبة ومطمئنة والتي لوحظت في كل ركن من أركان المدرسة والتي أعطت انطباعاً إيجابياً لدى الطلبة والأهالي والتي تمركزت في الانتظام والتعاون مع أولياء الأمور.

وسعت مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية الخاصة والحكومية، على التأكيد على إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن سلامة الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية، حيث عملت المدارس على تعقيم الفصول المدرسية والمرافق والمختبرات العلمية والتأكد من سلامة كل الموجودين، وضرورة وجود فحوص PCR للهيئات التدريسية والإدارية في جميع المدارس خلال اختبارات الفصل الدراسي الأخير.