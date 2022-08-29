«دورية السعادة» تستقبل الطلبة بالورود

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي طلبة المدارس في أبوظبي والعين بالورود والهدايا لنشر البهجة والسعادة مع بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 وتعزيز الإيجابية في الالتزام بقواعد وأنظمة المرور من أجل سلامتهم وذلك ضمن الحملة الاتحادية على مستوى الدولة تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس».

وشارك في المبادرة هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومديرية شرطة العين وقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة و«فرسان شرطة أبوظبي» بإدارة الدوريات الخاصة وإدارة التفتيش الأمني وقسم شؤون الشرطة المجتمعية وأعضاء «كلنا شرطة».

وقدم فرسان شرطة أبوظبي استعراضاً بالخيالة وعبارات تحية وترحيب بالحضور كما استقبل ضباط وعناصر إدارة مرور العين وأعضاء كلنا شرطة الأهالي والكوادر الإدارية والتدريسية بالورد والهدايا وقدموا لهم شرحا حول الالتزام بالتعليمات المرورية حفاظاً على سلامة الطلبة.

وتابع الطلبة عرضاً للكلاب البوليسية قدمه قسم التفتيش الأمني بالعين k9 واستعرضت دوريات الشرطة القديمة أمام مبني المدرسة، وقدمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني فقرة حول اشتراطات السلامة في الحافلات والتعامل مع الحالات الطارئة وكيفية استخدام طفاية حرائق الحافلات إضافة إلى تقديم محاضرة توعوية حول الإسعافات الأولية.

وتضمنت المبادرة فقرات ترفيهية منوعة للطلبة بمشاركة شخصيات كرتونية ودورية الطفل الصغير راشد ودورية السعادة.

وأعرب أولياء أمور الطلاب عن سعادتهم البالغة بنشر الروح الإيجابية في نفوس الطلاب وتحفيزهم على النجاح والتفوق مؤكدين حرصهم على تعزيز سلامة وأمن الطلبة مرورياً.