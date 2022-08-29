الثلاثاء 30 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«دورية السعادة» تستقبل الطلبة بالورود

«دورية السعادة» تستقبل الطلبة بالورود
30 أغسطس 2022 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مرور أم القيوين» تتواجد في المدارس
شرطة أبوظبي تسيطر على حريق اندلع في منطقة مصفح الصناعية

استقبلت دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي طلبة المدارس في أبوظبي والعين بالورود والهدايا لنشر البهجة والسعادة مع بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 وتعزيز الإيجابية في الالتزام بقواعد وأنظمة المرور من أجل سلامتهم وذلك ضمن الحملة الاتحادية على مستوى الدولة تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس».
وشارك في المبادرة هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومديرية شرطة العين وقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة و«فرسان شرطة أبوظبي» بإدارة الدوريات الخاصة وإدارة التفتيش الأمني وقسم شؤون الشرطة المجتمعية وأعضاء «كلنا شرطة».
وقدم فرسان شرطة أبوظبي استعراضاً بالخيالة وعبارات تحية وترحيب بالحضور كما استقبل ضباط وعناصر إدارة مرور العين وأعضاء كلنا شرطة الأهالي والكوادر الإدارية والتدريسية بالورد والهدايا وقدموا لهم شرحا حول الالتزام بالتعليمات المرورية حفاظاً على سلامة الطلبة.
وتابع الطلبة عرضاً للكلاب البوليسية قدمه قسم التفتيش الأمني بالعين k9 واستعرضت دوريات الشرطة القديمة أمام مبني المدرسة، وقدمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني فقرة حول اشتراطات السلامة في الحافلات والتعامل مع الحالات الطارئة وكيفية استخدام طفاية حرائق الحافلات إضافة إلى تقديم محاضرة توعوية حول الإسعافات الأولية.
وتضمنت المبادرة فقرات ترفيهية منوعة للطلبة بمشاركة شخصيات كرتونية ودورية الطفل الصغير راشد ودورية السعادة.
وأعرب أولياء أمور الطلاب عن سعادتهم البالغة بنشر الروح الإيجابية في نفوس الطلاب وتحفيزهم على النجاح والتفوق مؤكدين حرصهم على تعزيز سلامة وأمن الطلبة مرورياً.

دورية السعادة
المرور
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
الاقتصادي
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
اليوم 01:12
أرشيفية
عربي ودولي
قتيل و4 جرحى في حادث إطلاق نار بنيويورك
اليوم 01:09
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
عربي ودولي
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
اليوم 01:01
محمد الشرقي خلال الاستقبال (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يستقبل موظفات كليات التقنية العليا بالفجيرة
اليوم 00:58
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
الإمارات
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©