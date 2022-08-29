«درون» لسلامة الطلاب في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكد العميد الدكتور أحمد الناعور، مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الشرطة تبذل جهوداً حثيثة لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة والكوادر ‏التربوية خلال العام الدراسي الجديد، ‏من خلال وضعها المسبق للخطط الأمنية والمرورية المحكمة، التي تضمن عاماً دراسياً آمناً للطلبة وأولياء أمورهم، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين.‏

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «أمان يا بلادي»، مؤكداً أنه تم تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الساخنة المؤدية للمدارس، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة ‏المرورية للطلبة أثناء النزول من مركبة ذويهم، وصولاً إلى بوابة المدرسة، مشيراً إلى استخدام أبرز التقنيات الحديثة لمراقبة السير والحفاظ على أمن وسلامة الطرق، كتسيير ‏طائرة «درون»، المزودة بكاميرات تنقل الأحداث المختلفة إلى غرفة العمليات، تحقيقاً لأهداف القيادة ‏المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً.

وقال المقدم حمد بن قصمول، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالشارقة، أن إدارة الشرطة المجتمعية لها دور فعال في توعية وتثقيف الطلبة من خلال المبادرات التوعوية والاجتماعية المستمرة على مدار العام الدراسي، والممتدة حتى العطل الصيفية الشتوية، كما تهتم بالسلوكيات السلبية التي يمكن أن ‏تنشأ داخل المجتمع الطلابي، وطرق الحد منها.