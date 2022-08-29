«طلبة الفجيرة» يبدؤون العام الدراسي الجديد دون معوقات

فهد بوهندي (الفجيرة)

أكد أولياء أمور وطلبة في مدارس إمارة الفجيرة أن التحاق الطلبة بمدارسهم في اليوم الدراسي الأول كان انسيابيا، ولم تواجههم أي صعوبات وذلك بتكاتف جميع الجهات المختصة، ابتداء من الحركة المرورية في الشوارع والطرقات القريبة من المدارس، ووصولا إلى انتظام الطلبة في صفوفهم ومقاعدهم الدراسية.

قالت عائشة محمد أم لطفلين في الحلقة الأولى والثانية:«بفضل القرارات الحكيمة من قيادتنا الرشيدة وتعميم سياسة العودة للمدارس، شاركت أبنائي الساعات الأولى من أول يوم دراسي لهم، ورصدت تفاعل الكثير من الآباء والأمهات وهم يرافقون أبنائهم في خطواتهم الأولى نحو العلم يعانقوا أحلامهم في السنة الدراسية الجديدة، واليوم مع بداية العام الدراسي الجديد شهدت استنفار الجهات المعنية وتعاونهم وتظافر الجهود لضمان سلاسة الإجراءات لتهيئة الظروف التي تساعد على بداية قوية وموفقة للعام الدراسي الجديد، ونتمنى أن يكون عاماً جديداً مزدهرًا بالتفوق والتميز بإذن الله».

وقال محمد اليماحي (ولي أمر):«أرى أن بداية العملية التعليمية وانتظام الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد مستقرة وسلسة في مدارس إمارة الفجيرة، علما أن لدي أبناء في مختلف المراحل الدراسية وقد أشرفت بنفسي على توصيلهم للمدرسة في اليوم الأول للتعامل مع اي صعوبات قد تواجههم، ومع بداية ساعات الصباح الأولى التحق جميع أبنائي بفصولهم بكل أريحية.

ومن جهة أخرى التقت «الاتحاد» بعدد من الطلبة الأطفال لتشاركهم فرحتهم في أول يوم دراسي حيث التقت الطفلة دانه عبدالرحمن، وهي مقبلة على عام دراسي جديد وعلى أتم الاستعداد تحمل حقيبتها المدرسية، وقالت الطفلة التي تبلغ من العمر عشر سنوات في أول أيامها بمدرستها الجديدة: فرحة كبيرة تنتابني وأنا أستقبل العام الدراسي الجديد، متحمسة جداً لمدرستي الجديدة بعد أن كنت متوترة لأنه يومي الأول في الحلقة الثانية، ولكنني استمتعت اليوم بلقاء صديقاتي وتعرفت على معلماتي، كما شاركت في الكثير من الألعاب التعاونية والتفاعلية جهزتها المعلمات في صفي لتهيئة أجواء مرحة ومفيدة، شكراً مدرستي ومعلماتي على حفاوة الترحيب والاستقبال المميز، وعهد جديد أقطعه على نفسي أن أبذل كل ما في وسعي للتفوق ورد جزء من الجميل لوطني الغالي على كل ما يقدمه لنا.

وقال الطالب راشد المسماري: اليوم الأول الدراسي له متعة خاصة لقاء معلمينا وزملائنا الطلبة الذين افتقدناهم خلال فترة الإجازة، علما أننا لم نواجه أي صعوبات في الالتحاق بالفصول المدرسية.