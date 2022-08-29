شرطة الفجيرة تطلق «أهلاً مدرستي»

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة فعالية (أهلاً مدرستي) بمناسبة العام الدراسي واستقبال طلاب وطالبات المدارس وتهنئة الطاقم الإداري التعليمي.

وقد شاركت الشخصية الكرتونية «العريف صالح» في استقبال الطلبة والترحيب بعودتهم لمقاعد الدراسة وتوزيع الهدايا، وصاحب فعالية أهلا مدرستي نصائح توعوية للطلبة تتضمن إرشادات الصعود والنزول من الحافلات بطريقة آمنة حفاظاً على سلامتهم ونصائح للعبور الآمن للمدرسة واستغلال الأوقات المتاحة لتحقيق أكبر فائدة علمية.

وأكد العميد دكتور علي راشد بن عواش اليماحي نائب مدير عام العمليات الشرطية حرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تعزيز التواصل مع كافة أفراد المجتمع في مختلف المناسبات بهدف نشر الوعي الأمني والمروري وغرس هذه الثقافة بين طلبة المدارس.

وتوجه ابن عواش بخالص الشكر والتقدير للقائمين على الميدان التربوي لجهودهم ودورهم في تعليم أبنائنا جيل المستقبل.