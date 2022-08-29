حملات توعية ورقابة على 500 مؤسسة تعليمية في دبي

دبي (الاتحاد)

حرصاً من بلدية دبي على سلامة الطلاب والطالبات، وتزامناً مع انطلاق الموسم الدراسي 2022 - 2023، قامت بلدية دبي بمجموعة من الأنشطة والإجراءات للتأكد من التزام المؤسسات التعليمية بمعايير البيئة والصحة والسلامة.

أطلقت البلدية إجراءات شملت إجراءات رقابية استباقية على أكثر من 500 مؤسسة تعليمية في إمارة دبي، مثل رياض الأطفال والحضانات والمدارس، فضلاً عن المؤسسات المختصة بتوفير الزي المدرسي، حيث يتم التأكد من توفر شهادة فحص مطابقة للزي المدرسي من مختبرات معتمدة محلياً أو دولياً. وبهذا الصدد، قام مختبر بلدية دبي بفحص عينات من الزي المدرسي لأكبر المتاجر والمؤسسات للتأكد من استيفائها للمعايير المعتمدة. كما تم فحص 178 عينة حافظة طعام وقارورة مياه تم جمعها من مختلف محال التجزئة ومتاجر الأقسام ومواقع البيع الإلكترونية، وذلك لضمان استيفائها لمعايير سلامة المواد الملامسة للغذاء.

هذا وتقوم بلدية دبي بإخطار المؤسسات ذات العلاقة في حال عدم مطابقة العينات التي تم فحصها للمعايير المعتمدة، إضافة لسحب العينات غير المطابقة قبل عرضها وتداولها، والتأكد من قيام المؤسسات باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وبهذا الصدد شددت بلدية دبي بالتنويه لجميع المؤسسات التعليمية في الإمارة بضرورة التعاقد مع مؤسسات توريد الزي المدرسي الحاصلة على شهادات المطابقة أو الفحص لعينات الزي المدرسي.

وشملت الإجراءات الرقابية الاستباقية التي تقوم بها البلدية مطابقة المباني للمعايير والاشتراطات ذات الصلة وفق الأدلة الإرشادية الخاصة ببلدية دبي، حيث يتم التدقيق على منظومة التهوية والتكييف من خلال فحص مجرى ومرشحات الهواء للحد من العناصر الملوثة، إضافة لتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية ذات الصلة بالصحة والسلامة، مثل صيانة أنظمة التهوية والتكييف. بالإضافة إلى ذلك، يتم التدقيق على برك السباحة وفق الإرشادات والأدلة الفنية المعتمدة في الدائرة، والذي يتضمن متطلبات السلامة لأحواض السباحة، ومن أبرزها التأكد من الالتزام بوجود منقذ معتمد، مع توفر عدد كافٍ من أطواق النجاة ومتطلبات الإسعافات الأولية. كما يتم التدقيق على أنظمة المياه وضمان توفر تقارير تنظيف وتطهير الخزانات وشبكة التوزيع الداخلية والصيانة الوقائية للشبكة، مع توفر تقارير مخبرية معتمدة تثبت خلوها من الملوثات. كما شملت الإجراءات الرقابية فحص 240 عينة مياه من الخزانات وبرك السباحة في مختبر دبي المركزي، بالإضافة إلى سحب عينات مياه الشرب من البرادات للتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات.

خطة متكاملة

وضعت البلدية خطة متكاملة للرقابة على الأغذية المتداولة في المؤسسات التعليمية، تضمن من خلالها وصول أغذية سليمة ذات جودة عالية وقيم تغذوية مدروسة تقدم لطلبة المدارس من خلال المقاصف المدرسية، وذلك لضمان سلامة طلبة المدارس وحصولهم على غذاء متنوع يناسب احتياجاتهم العمرية ويحسن عاداتهم الغذائية.

وتبدأ جهود بلدية دبي قبل بدء العام الدراسي من خلال اعتماد الأغذية التي تقدم للمدارس، حيث تم اعتماد 1553 صنفاً غذائياً حتى الآن. بعد ذلك يتم إصدار تصاريح للشركات التي لديها أصناف معتمدة لتزويد المدارس بها، حيث تحصل الشركة على تصريح لكل مؤسسة تعليمية يتم تزويدها بالأغذية، ويقدر عدد التصاريح التي يتم إصدارها سنوياً بـ 200 تصريح.

كما تقوم البلدية بدور هام في التحقق من أن المؤسسات التعليمية تقدم الأغذية المعتمدة فقط من الشركات المصرح لها، ومن وجود مشرف صحي يقوم بمهامه بشكل فعال للتأكد من التداول السليم للأغذية، كما يقوم المختصون ببلدية دبي بالرقابة على أماكن تداول الغذاء في المؤسسات التعليمية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في إدارة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19.

ومن الجدير بالذكر أن بلدية دبي تبذل جهوداً متميزة في مجال التوعية بسلامة الغذاء والتغذية التطبيقية في مدارس إمارة دبي بهدف تطوير مفاهيم سلامة الغذاء لدى جميع مكونات المؤسسة التعليمية من جهاز تعليمي وطلاب وأولياء أمور، إضافة لتعزيز العادات التغذوية التي تشجع على تناول الأغذية الصحية في المؤسسات التعليمية. كما أصدرت البلدية دليلاً بمتطلبات الأغذية والتغذية في مدارس دبي، حددت فيه جميع متطلبات الأغذية والتغذية في المدارس.

كما تتواصل جهود البلدية في توعية المدارس عن البيئة والمحميات الطبيعية ورفع مستوى الوعي لديهم، بهدف تربية النشء والطلاب على التعامل الأمثل مع البيئة وترسيخ المفاهيم الصحيحة التي تحافظ على البيئة.