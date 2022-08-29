التدقيق على حافلات  286 مدرسة وحضانة في دبي

دبي (وام)

تُنفذ هيئة الطرق والمواصلات حملات ميدانية تتخللها عمليات تفتيشية على حافلات تتبع 286 مدرسة وحضانة في إمارة دبي، وذلك في إطار الحرص الدائم للهيئة على تنظيم ممارسات قطاع النقل المدرسي، والوقوف على مدى التزام المشغلين بالاشتراطات المعمول بها في هذا النشاط وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد- 19» خلال نقل الطلبة.

وأوضحت «الهيئة» أن الزيارات إلى المدارس ستكون بناء على تحليل البيانات الخاصة بالمدارس التي كانت الأكثر ارتكاباً للمخالفات خلال العام الدراسي الماضي: (2021 - 2022)، وذلك من خلال نظام التفتيش الذكي.. وسيجري التدقيق على الحافلات المدرسية من حيث مواصفات الأمن والسلامة الخاصة بالحافلات، وتصاريح السائقين والمشرفات والتزاماتهم بالمهام الموكلةِ إليهم، والالتزام بنظافة الحافلات المدرسية. ومع بدء العام الدراسي الجديد: (2022 - 2023) وعودة الدراسة الحضورية، تبدأُ إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، تنفيذ العمليات التفتيشية المطلوبة كجزء من الحملات التفتيشية المستمرة على هذا القطاع المهم من أنشطة النقل، الذي يتعامل مع فئات عمرية مختلفة من الطلبة، والتي تحرص «الهيئة» دائماً على تنقّلهم بشكل آمن وسهل. وتأتي عمليات التفتيش على الحافلات المدرسية، في إطار خطط استراتيجية موضوعة مسبقاً، لرصد آلية عمل هذه الحافلات في إمارة دبي، ومدى التزامها بالتشريعات والقوانين المُنَظِّمَة .