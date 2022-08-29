«مرور دبي» تتفقد مدارس الإمارة

دبي (الاتحاد)

تفقد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عدداً من مدارس إمارة دبي في أول يوم من العام الدراسي الجديد، مشيداً بالتزام أفراد الجمهور مع حملتها «يوم بلا حوادث» الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية. ونظمت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من الفعاليات على هامش الحملة، من خلال التواجد في مختلف مدارس إمارة دبي، بهدف التوعية بضرورة احترام قانون السير والمرور والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وقال اللواء المزروعي، إن الحملة التي تحمل شعار «معاً لنجعل شوارع دبي أكثر أمناً»، حققت أهدافها في تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وزيادة الوعي المروري لدى الجمهور، وإن الحملة خلال هذا العام ركزت على التواجد في مختلف مدارس إمارة دبي بهدف نشر التوعية لدى السائقين والتأكد من عودة الطلبة إلى مدارسهم، بلا حوادث، مع الحرص على التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كوفيد- 19».

وأضاف: إن الحملة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وأفراد المجتمع الذين يعدون شركاء في إنجاح الحملة مع بداية كل عام دراسي، من خلال الالتزام بقوانين السير والمرور والحرص على تحقيق السلامة المرورية على الطرقات.