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«مرور أم القيوين» تتواجد في المدارس

«مرور أم القيوين» تتواجد في المدارس
30 أغسطس 2022 00:56

أم القيوين (الاتحاد) 

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انتظام في مدارس رأس الخيمة

كثفت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، بالتنسيق مع إدارة مراكز الشرطة الشاملة وساعد للأنظمة المرورية، وجودها أمام المدارس في الإمارة، وباشرت دوريات المرور بالإشراف على تنظيم حركة السير والمرور.
وأكد العقيد حميد أحمد سعيد، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين، على تكثيف برامج التوعية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة المرورية، وذلك لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية، للطلبة أثناء التوجه إلى المدارس والعودة منها، في إطار المبادرة الخاصة بتطبيق برامج التوعية المرورية، لافتاً إلى أن الحملات المرورية التوعوية تسهم في غرس مفهوم الوعي المروري لدى السائقين ومرتادي الطريق.
وأشار إلى أن الخطة المرورية تركزت على نشر دوريات المرور على الطرق الداخلية والخارجية بالتنسيق مع إدارة مراكز الشرطة الشاملة وساعد للأنظمة المرورية، بالإضافة إلى توعية السائقين بأهمية الانتباه أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، وكذلك التعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، تجنباً لوقوع الحوادث.
كما قام فريق من الشرطة المجتمعية بزيارات لعدد من المدارس في الإمارة وتوجيه الطلبة للانضباط والالتزام بالتعليمات والتعاون مع الكادر الإداري والتعليمي، وتجنب السلوكيات الخاطئة لقضاء عام دراسي خالي من الحوادث.

أم القيوين
المدارس
شرطة أم القيوين
المرور
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