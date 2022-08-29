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بلدية أبوظبي تنجز صيانة البنية التحتية لمدرسة مليح بمدينة شخبوط

تحسين الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الطلاب (من المصدر)
30 أغسطس 2022 00:56

أبوظبي ( الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أعمال صيانة أصول البنية التحتية حول مدرسة مليح في مدينة شخبوط، وذلك تعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها.
وهدفت الأعمال إلى مواصلة التنمية العمرانية وتعزيز البنية التحتية المستدامة، والمساهمة في الارتقاء بمعايير جودة الحياة، وتلبية احتياجات أفراد المجتمع، والتحسين المستمر للبنية التحتية لإسعاد المواطنين والمقيمين في مدينة أبوظبي، وكذلك تحسين المظهر العام بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى تحسين الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة الطلاب، وسلامة كافة المقيمين في المنطقة ومرتاديها من أفراد المجتمع. 

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المظهر الجمالي 
وتضمنت الأعمال إزالة الإسفلت والبلاط المتضرر، وأعمال تحسينات التربة، وإزالة الأملاح، وتركيب شبكة صرف مياه أمطار جديدة، وصيانة مداخل المنازل المجاورة لمدرسة مليح استجابة لطلبات السكان في الشوارع المحيطة بالمدرسة، ومن ثم فرد طبقة إسفلت جديدة وتخطيطها حسب المعايير والمواصفات المعتمدة من بلدية أبوظبي.
كما تضمنت الأعمال صيانة الشارع من الهبوطات حفاظاً على سلامة مرتاديه ولتحسين المظهر الجمالي العام للمنطقة، وصيانة ممرات المشاة من الهبوطات، وتغيير نوع البلاط حسب استراتيجية مدينة أبوظبي الجديدة ووفقاً لرؤية أبوظبي 2030.

 

أبوظبي
بلدية أبوظبي
مدينة شخبوط
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