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طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً
30 أغسطس 2022 00:53

أبوظبي (وام) 

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس  اليوم  صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية  تتراوح سرعتها من  15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 35 كلم/س .
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً الى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:29 المد الثاني عند الساعة 02:58 والجزر الأول عند الساعة 08:57 والجزر الثاني عند الساعة 20:55 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:33 والمد الثاني عند الساعة 00:01 والجزر الاول عند الساعـة 17:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:42.

المركز الوطني للأرصاد
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