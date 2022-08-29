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90% من المنشآت الغذائية ملتزمة في عجمان

90% من المنشآت الغذائية ملتزمة في عجمان
30 أغسطس 2022 00:56

عجمان (الاتحاد)

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن التزام 90% من المنشآت الغذائية والصحية بالقوانين والتشريعات الساعية، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، بحسب التقرير الصادر عن الدائرة للنصف الأول من العام الحالي 2022. وأشارت إلى إن نسبة الالتزام في الفترة ذاتها من عام 2020 بلغت 84.5%، فيما وصلت النسبة في العام المنصرم 2021 إلى 88.7%. وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن البلدية تسعى وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبمتابعة من عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، لتبني السياسات التي تضع صحة المواطن والمقيم والزائر في المقام الأول، مؤكداً إن الدائرة تبنت مجموعة من العمليات والمبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء، والرقابة الصحية والرقابة البيطرية، وخدمات الوقاية من انتشار آفات الصحة العامة.
وقال أنه تم تدشين نظام «رقيب الذكي» لإدارة عمليات التفتيش، وبرنامج عجمان للصحة العامة والذي يستهدف رفع الثقافة الصحية لدي العاملين بالمنشآت وتوفير كوادر مؤهلة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف إن القوانين والتشريعات المنظمة لإجراءات ترخيص المنشآت الغذائية والصحية، وبرامج التثقيف والتوعية الصحية لأصحاب المنشآت والعاملين به، وتدريب وتأهيل كوادر التفتيش والرقابة وفق أفضل الممارسات وشهادات الاعتماد الدولية بمجال سلامة الغذاء والصحة العامة، أسهم في ارتفاع نسبة الالتزام في صفوف المنشآت العاملة في المجال الغذائي والصحي.

دائرة البلدية والتخطيط
عجمان
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