المستكشف راشد يصل موقع الإطلاق الشهر المقبل

آمنة الكتبي (دبي)

بدأ العد التنازلي لمهمة الإمارات لاستكشاف القمر، حيث سيصل المستكشف راشد لموقع الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا في سبتمبر المقبل، وسينطلق على متن الصاروخ «سبيس اكس فالكون 9» ولم يتبق سوى 62 يوماً على موعد نافذة الإطلاق والتي تبدأ في مطلع نوفمبر المقبل، وتمتد لثلاثة أشهر، ليصل المستكشف بعد 3 أشهر إلى موقع الهبوط على سطح القمر، وتحديداً منطقة «فوهة أطلس» في منطقة «ماري فريغورس»، التي تعد الأولى من نوعها في مناطق تستكشف لأول مرة.

وتتراوح رحلة وصول المستكشف راشد لوجهته 6 أيام كحد أدنى، فيما قد تصل لنحو 3 أشهر، وذلك تبعاً لنوع المدار الذي سيتم اختياره من قبل الشركة المتحكمة في صاروخ الإطلاق «space x»، حيث يبلغ أفضل مسار بين الأرض والقمر6 أيام، وهو الذي استخدمته مهمة «أبولو» سابقاً.

وستشهد المهمة اختبارات يتم إجراؤها للمرة الأولى مثل استخدام الألواح الشمسية لتوليد طاقة لأجهزة الاتصال، والتواصل بشكل مباشر مع المحطة الأرضية، وقد تبلغ الفترة الزمنية للوصول إلى القمر 3 أشهر، ويرجع ذلك لشكل المدار الذي يتم الانطلاق بداخله، والذي يشبه رقم 8 باللغة الإنجليزية، حيث يتم الدوران حول الأرض أكثر من مرة، فيما يتم في الأثناء معايرة ومراجعة الأجهزة والأنظمة الخاصة بالمهمة والتأكد من صحتها، وصولاً للهبوط على موقع مناسب على سطح القمر، حيث تحدد شركة الإطلاق الفضائي التجاري اليابانية «آي سبيس»، التابع لها المركبة الفضائية التي تحمل المستكشف راشد نوعية المدار المستخدم في رحلة المهمة.

الاختبارات والتجارب النهائية

تتواصل الاختبارات والتجارب النهائية لـ«المستكشف راشد» حالياً للتأكد من جاهزيته وكفاءة معداته وأجهزته، قبيل بدء المرحلة الأخيرة من المهمة بوصوله لموقع الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا في سبتمبر المقبل، فيما تتنوع هذه الاختبارات لتشمل الاهتزاز والفراغ الحراري في بيئة الإطلاق وانفصال المستكشف عن المركبة القمرية، ومتابعة رصد الاهتزازات وتأثيرها في الأجزاء الميكانيكية فيه، فضلاً عن اختبارات خاصة بالتحرك على بيئة مشابهة للقمر، للتأكد من جاهزيته وسهولة تجاوز العقبات، وصولاً لاختبارات الأنظمة الحرارية، والتي تعد مهمة جداً نظراً لدرجات الحرارة المتباينة في الليل والنهار على سطح القمر وما يشهده من ظلام وهبوط درجات الحرارة إلى أكثر من 170 درجة مئوية.