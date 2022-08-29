«الداخلية»: تعزيز دور العنصر النسائي لترسيخ الأمن

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت وزارة الداخلية نجاح جهودها في تعزيز دور العنصر النسائي وتأهيله لترسيخ الأمن والأمان، جاء ذلك خلال احتفال الوزارة الداخلية، أمس، بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، ويصادف يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام، في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة.

حضر الاحتفال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، والمديرون العامون، وعدد كبير من الضباط، والعناصر النسائية العاملة في مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

وقال اللواء الخييلي في كلمة له بهذه المناسبة: «يُعد هذا الاحتفال بمثابة تكريمٍ للمرأة، وتقدير لدورها الريادي في بناء الوطن، ودفع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات، ويمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات (ابنة الإمارات)، وتقدير دورها الحيوي وإسهاماتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

وأكد أنّ ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من تميّز جاء نتيجة الدعم اللامحدود الذي أولاه إياها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الدولة، إيماناً منه بأهمية دورها في مسيرة التنمية ومواصلة مسيرة النهضة والتقدم، وسار على نهجه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالمرأة لا حدود له، وذلك الاهتمام نابع من إيمانه بأهمية دور المرأة المحوري في تنشئة أجيال صالحة وواعية، قادرة على التعامل مع مختلف التحديات وتجاوزها، والإسهام في بناء الوطن، فالمرأة تحظى بمكانة كبيرة في دولة الإمارات».

وأوضح أن وزارة الداخلية أولت المرأة العاملة ضمن قوتها اهتماماً ودعماً خاصين من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات المتنوعة الداعمة لتمكينها، ما أدى إلى تميزها في العمل والقيام بواجبها الوطني على أحسن وجه، وأثبتت المرأة الإماراتية المنضوية في صفوف العمل الشرطي والعسكري بأنها تقوم بمهام عملها بقوة وبسالة، وأنها شقيقة الرجال في المحافظة على الأمن والأمان الذي تتمتع به دولتنا، وعلى المكتسبات والمنجزات المهمة والازدهار الذي حققته دولة الإمارات.

وأضاف: «نجحت الوزارة في تعزيز دور العنصر النسائي وتأهيله لتعزيز الأمن والأمان، بفضل الدعم المتواصل من القيادة الشرطية، لتتقلد أرفع المناصب». وفي ختام كلمته أعرب عن أمنياته لهن بدوام التوفيق والنجاح لخدمة وطننا الغالي، وأن يديم الله علينا نعمة الأمن والأمان.

دور متميز

شاهد اللواء الخييلي والحضور عرض فيديو تسجيلياً يوضح الدور المتميز الذي قامت به المرأة الإماراتية في حركة النهضة والتطور والتنمية التي حققتها الإمارات في المجالات كافة، ودورها في خدمة الوطن والحفاظ على مسيرة الأمن والأمان التي تنعم بها دولتنا. وفي الختام، قام اللواء الخييلي بتكريم رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية لشؤون الشرطة النسائية، والعناصر النسائية المتميزة من مختلف القطاعات. وقام وكيل الوزارة بجولة في المعرض المصاحب للاحتفال الذي نظمه صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة».