الثلاثاء 30 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بالتعاون بين «تنمية المجتمع» و«فزعة» 10 آلاف طالب يستفيدون من مبادرة الحقيبة المدرسية ومستلزماتها

بالتعاون بين «تنمية المجتمع» و«فزعة» 10 آلاف طالب يستفيدون من مبادرة الحقيبة المدرسية ومستلزماتها
29 أغسطس 2022 15:23

بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية.. تم الإعلان عن مبادرة مجتمعية مشتركة بين وزارة تنمية المجتمع وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية - فزعة، تتضمن توزيع حقائب مدرسية بكافة مستلزماتها على المستحقين من الطلبة من الأسر ذوي الدخل المحدود، بهدف التسهيل عليهم وتوفير مستلزماتهم، وذلك في إطار دفع جهود العمل التكافلي لتعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي بكافة فئاته. وبموجب المبادرة، سيتم توزيع أكثر من 10 آلاف حقيبة مدرسية بكافة مستلزماتها على الطلبة المستحقين والمسجلين في وزارة تنمية المجتمع ضمن الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي. وأكد سعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع بهذه المناسبة، حرص الوزارة على توفير مختلف أوجه الدعم للفئات المستحقة من الأسر ذوي الدخل المحدود، من منطلق إيمانها بأهمية المساهمة المجتمعية، وضرورة التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، بما ينعكس أثره على التنمية المستدامة بمعناها الحقيقي وعلى أرض الواقع، مشيراً إلى أن أبناءنا الطلبة هم مسؤولية الجميع، وأن الإعلان عن هذه المبادرة المشتركة يأتي في سياق التخفيف عن كاهل الأسر، وإسعادها، والمساهمة في تيسير عودة أبنائها إلى مقاعد الدراسة. من جانبه قال العقيد أحمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية نسعى بهذه المبادرة لتعزيز أهداف ورسالة صندوق التكافل الاجتماعي - فزعة نحو المساهمات المجتمعية التي تظهر قيم التضامن والتكافل في المجتمع الإماراتي، وتعمل على الإسهام بجهود تعزيز القيم المجتمعية الإنسانية والتعاون والمشاركة. وأكد أن الشراكة مع وزارة تنمية المجتمع في تنفيذ هذه المبادرة، تأتي في إطار الحرص على توسيع الفئات المستهدفة، والوصول إلى كافة المستحقين، مؤكداً أن هذه الشراكات مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، تهدف بالمجمل لتحقيق رؤية وتوجيهات حكومة الإمارات في تعزيز التضامن المجتمعي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع.

أخبار ذات صلة
في الظفرة.. رسائل تشجيعية لتحفيز الطلاب
انتظام في مدارس رأس الخيمة
المصدر: وام
تنمية المجتمع
فزعة
المدارس
آخر الأخبار
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
الاقتصادي
احتياطي الطوارئ النفطي الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 38 عاماً
اليوم 01:12
أرشيفية
عربي ودولي
قتيل و4 جرحى في حادث إطلاق نار بنيويورك
اليوم 01:09
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
عربي ودولي
الكاظمي يدعو إلى حفظ الدم العراقي
اليوم 01:01
محمد الشرقي خلال الاستقبال (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يستقبل موظفات كليات التقنية العليا بالفجيرة
اليوم 00:58
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
الإمارات
«الهلال الأحمر» يواصل دعم متضرري السيول في السودان
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©