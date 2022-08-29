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صيانة الطرق الداخلية والخارجية في مدينة زايد

صيانة الطرق الداخلية والخارجية في مدينة زايد
29 أغسطس 2022 15:00

تواصل بلدية منطقة الظفرة أعمال تأهيل وصيانة الطرق الداخلية والخارجية في مدينة زايد وذلك ضمن خطة البلدية التي تهدف إلى الارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق الداخلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة والمحافظة على المظهر العام للمدينة.

يأتي ذلك انطلاقاً من رؤية ورسالة البلدية الرامية إلى أن تكون أبوظبي إمارة ذات تطوير عمراني ونقل متكامل يعزز جودة الحياة، وتنظيم وتطوير وإدارة النمو العمراني والنقل بشكل متكامل ومستدام من خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.

وتضمنت أعمال الصيانة والتأهيل صيانة طبقات الرصف الأسفلتية على شارع الشيخة سلامة بنت بطي بمساحة 13.500 متر مربع، بالإضافة إلى تخطيط عدد من الطرق الداخلية بمادة /الثيروموبلاستيك/، وإزالة خطوط عبور المشاة في المواقع غير المحكومة، وصيانة البولارد البلاستيكي وبلغت مساحة التخطيط 9500 متر مربع تقريباً.

كما تضمنت أعمال الصيانة أيضاً صيانة الطرق الخارجية بالمدينة وشملت صيانة طبقات الرصف الأسفلتية على شارع الشيخة سلامة بنت بطي بمساحة 40.000 متر مربع، وتوريد وتركيب بوابات وعبارات جمال على شارع محمد الفلاحي الياسي، حيث بلغ طول بوابات عبور الجمال 38 مترا طوليا، وبلغ طول عبارات الجمال 39 مترا طوليا. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير وتحسين الطرق بالمنطقة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية. 

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المصدر: وام
مدينة زايد
أبوظبي
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