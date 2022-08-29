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الإمارات تبدأ تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية إلى باكستان

الإمارات تبدأ تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية إلى باكستان
29 أغسطس 2022 11:35

بدأت وزارة الدفاع - ممثلة في قيادة العمليات المشتركة - تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات إلى باكستان. وتشمل المساعدات الإغاثية، مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية والطرود الغذائية والدوائية للمتضررين من السيول والفيضانات بهدف المساهمة في دعم الجهود لإغاثة السكان المتضررين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم. وتأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الباكستاني الصديق جراء تداعيات السيول التي شهدتها باكستان مؤخراً. وقال سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، إنه تم تسيير أول طائرة مساعدات إماراتية إغاثية صباح اليوم إلى باكستان وتحمل على متنها المساعدات الغذائية والإيوائية المتنوعة، على أن يعقبها عدد من طائرات المساعدات الأخرى على مدار الأيام القادمة لتقديم الدعم للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها الفيضانات والسيول التي شهدتها باكستان مؤخراً. وأضاف أن تقديم تلك المساعدات يؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن دولة الإمارات ساهمت على مدار السنوات الماضية في التخفيف من حدة العديد من الأزمات الإنسانية التي شهدتها باكستان خاصة ذات الصلة بالكوارث الطبيعية. وأكد سعادته أن الدعم الإماراتي الإنساني يمتد لتقديم يد العون إلى كافة المجتمعات المتضررة حول العالم انطلاقاً من الدور الإنساني العالمي لدولة الإمارات الذي أرسى مبادئه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

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