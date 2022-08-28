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حمدان بن زايد: نعتز بدور المرأة الإماراتية ونفخر بعطائه

حمدان بن زايد: نعتز بدور المرأة الإماراتية ونفخر بعطائه
29 أغسطس 2022 03:35

أبوظبي (الاتحاد)

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 أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الاعتزاز بدور المرأة الإماراتية، والفخر بعطائها وجهودها. 
وهنأ سموه، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيســـة الاتحاد النســائي العام، رئيســـة المجلس الأعلــى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).
 وقال سموه، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «في يوم المرأة الإماراتية، نعتز بدورها ونفخر بعطائها وجهودها في خدمة وطنها ومجتمعها وأسرتها، وبما وصلت إليه من مكانة وتقدير في مختلف المجالات، نهنئ (أم الإمارات) ونساء الإمارات كافة، هن الملهمات والسند والعون للوطن، كل عام وأنتن بخير».

حمدان بن زايد
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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