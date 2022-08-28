عمار النعيمي: المرأة جزء أصيل في بنية حضارتنا

عجمان ( وام )

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن تمكين المرأة وتعزيز دورها في مجتمع الإمارات ركيزة تنموية أساسية غرسها الآباء المؤسسون ومضى عليها قادة الإمارات حتى يومنا هذا.

وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «في يوم المرأة الإماراتية نرفع أسمى التبريكات وأنبل مشاعر التقدير والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».. مشيدين بجهودها المباركة في ترسيخ مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية منذ تأسيس سموها الاتحاد النسائي العام، والذي يصادف الـ 28 من أغسطس وهو اليوم الذي خصصته دولة الإمارات لتقدير الجهود والنجاحات واستحضار إنجازات المرأة الإماراتية والتأكيد على دورها الهام في تحقيق التنمية والنهضة، وإن شعار هذا العام ليوم المرأة الإماراتية «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» يجسد طموحات أخواتنا وبناتنا وأمهات الوطن وإنجازاتهن المباركة منذ قيام الدولة حتى تحقيق التطلعات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للدولة في النهوض بكافة الإمكانيات والحفاظ على المكتسبات الوطنية».

وأضاف سموه: إن تمكين المرأة وتعزيز دورها في مجتمع الإمارات ركيزة تنموية أساسية غرسها الآباء المؤسسون ومضى عليها قادة الإمارات حتى يومنا هذا، ونشيد بتوصيات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمنح المرأة فرصها في العلم والعمل مساواةً مع الرجل، ونثمن جهود سموه المباركة والحثيثة في الحرص على تعزيز دور المرأة الريادي لتحريك مسيرة التنمية في الإمارة.

وقال سموه: لقد أكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- أن المرأة نصف المجتمع، وعلى هذا المبدأ أضحت «ابنة الإمارات» اليوم عنصراً إيجابيا هاما في مختلف قطاعات الحياة، ولم تدخر «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أي جهد لدعم المرأة الإماراتية وتشجيعها على العطاء والعلم والعمل.

وأضاف: إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية عزيزة وفرصة ننتهزها اليوم لنعبر فيها عن شكرنا وتقديرنا وامتناننا إلى كل أم وأخت وابنة من بنات الإمارات، فالمرأة هي القوة الناعمة التي تبنى على يديها وفكرها وعاطفتها الأمم والأجيال، وهي الأساس والسند وجزء لا يتجزأ من تكوين الوطن ومدرسة تشكل الرؤى والطموحات. واختتم سموه كلمته قائلاً: «نفخر بكل ابنة وأخت وأم شاركت في مسيرة بناء الوطن وعملت واجتهدت وأنجزت وأصبحت جزءا أصيلا لا ينفك عن بنية الحضارة الإماراتية.. وكل عام والمرأة الإماراتية بخير وعزة وسعادة».