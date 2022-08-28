الإثنين 29 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عمار النعيمي: المرأة جزء أصيل في بنية حضارتنا

عمار النعيمي: المرأة جزء أصيل في بنية حضارتنا
29 أغسطس 2022 03:35

عجمان ( وام )

أخبار ذات صلة
مع انطلاق العام الدراسي الجديد .. وزير التربية يؤكد أن التعليم ركيزة بناء أجيال تعزز ريادة الدولة
الإمارات تبدأ تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية إلى باكستان

 أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن تمكين المرأة وتعزيز دورها في مجتمع الإمارات ركيزة تنموية أساسية غرسها الآباء المؤسسون ومضى عليها قادة الإمارات حتى يومنا هذا. 
وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «في يوم المرأة الإماراتية نرفع أسمى التبريكات وأنبل مشاعر التقدير والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».. مشيدين بجهودها المباركة في ترسيخ مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية منذ تأسيس سموها الاتحاد النسائي العام، والذي يصادف الـ 28 من أغسطس وهو اليوم الذي خصصته دولة الإمارات لتقدير الجهود والنجاحات واستحضار إنجازات المرأة الإماراتية والتأكيد على دورها الهام في تحقيق التنمية والنهضة، وإن شعار هذا العام ليوم المرأة الإماراتية «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» يجسد طموحات أخواتنا وبناتنا وأمهات الوطن وإنجازاتهن المباركة منذ قيام الدولة حتى تحقيق التطلعات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للدولة في النهوض بكافة الإمكانيات والحفاظ على المكتسبات الوطنية». 
وأضاف سموه: إن تمكين المرأة وتعزيز دورها في مجتمع الإمارات ركيزة تنموية أساسية غرسها الآباء المؤسسون ومضى عليها قادة الإمارات حتى يومنا هذا، ونشيد بتوصيات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمنح المرأة فرصها في العلم والعمل مساواةً مع الرجل، ونثمن جهود سموه المباركة والحثيثة في الحرص على تعزيز دور المرأة الريادي لتحريك مسيرة التنمية في الإمارة. 
وقال سموه: لقد أكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- أن المرأة نصف المجتمع، وعلى هذا المبدأ أضحت «ابنة الإمارات» اليوم عنصراً إيجابيا هاما في مختلف قطاعات الحياة، ولم تدخر «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أي جهد لدعم المرأة الإماراتية وتشجيعها على العطاء والعلم والعمل. 
وأضاف: إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية عزيزة وفرصة ننتهزها اليوم لنعبر فيها عن شكرنا وتقديرنا وامتناننا إلى كل أم وأخت وابنة من بنات الإمارات، فالمرأة هي القوة الناعمة التي تبنى على يديها وفكرها وعاطفتها الأمم والأجيال، وهي الأساس والسند وجزء لا يتجزأ من تكوين الوطن ومدرسة تشكل الرؤى والطموحات. واختتم سموه كلمته قائلاً: «نفخر بكل ابنة وأخت وأم شاركت في مسيرة بناء الوطن وعملت واجتهدت وأنجزت وأصبحت جزءا أصيلا لا ينفك عن بنية الحضارة الإماراتية.. وكل عام والمرأة الإماراتية بخير وعزة وسعادة».

عمار النعيمي
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
دنيا
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
اليوم 13:19
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
دنيا
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
اليوم 12:55
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت
اليوم 12:44
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
الاقتصادي
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
اليوم 12:32
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©