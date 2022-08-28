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الإمارات

راشد النعيمي: الإماراتية شريكة النجاح والإنجازات

راشد النعيمي: الإماراتية شريكة النجاح والإنجازات
29 أغسطس 2022 03:35

عجمان (وام)

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 أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي اليوم بالمرأة الإماراتية، مقدرةً إنجازها وإبداعها ومثمنةً لأدوارها ومهامها في كل مجال من مجالات الحياة، وتولي القيادة الحكيمة اهتماماً لافتاً بالمرأة، فقد مكنتها من تقلد المناصب العليا وآمنت بمواهبها ومهاراتها، وأكدت أنها شريكة النجاح والتقدم والإنجازات، فهي صاحبة الأفكار النوعية والمبادرات الإيجابية. 
وأضاف في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً يحتذى به، فلقد حجزت لها مكاناً متقدماً بين الصفوف، وقدمت وبادرت وأعطت وتحدت ورفعت اسم بلادها وأعلت راية الاتحاد ودونت الإنجازات، وبينت أنها خير من يبدع ويبتكر وينجز.  وأكد أن دولة الإمارات تقدر المرأة في كل يوم، فالأيام المشرقة تصنعها طاقات مبدعة وكفاءات ملهمة، فهي المرأة العاملة والأم الحانية والأخت المعطاءة والابنة وشريكة النجاح وأساس التقدم، موضحاً أن الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أوصى بالسيدات ومنحهن مكانة مرموقة، وسار على نهجه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، الذي مكن المرأة من تولي أعلى المراتب، واليوم يمنح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الضوء الأخضر لكل سيدة تمضي في درب الرفعة والازدهار.

راشد بن حميد النعيمي
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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