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الإمارات

محمد القاسمي: المرأة الإماراتية شريك أساسي في التنمية

محمد القاسمي: المرأة الإماراتية شريك أساسي في التنمية
29 أغسطس 2022 03:35

رأس الخيمة (وام)

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 أشاد الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب لدى مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بالدور الريادي الذي تلعبه المرأة الإماراتية، حيث أثبتت جدارتها في المساهمة بدعم مسيرة دولة الإمارات نحو التقدم والتنمية.
 وقال: نحتفل هذا العام تحت شعار «واقع ملهم..مستقبل مستدام» الذي يجسد مكانة المرأة كرمز للمثابرة والعمل الدؤوب حتى أصبحت المرأة الإماراتية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات نموذجاً يحتذى به في بناء مجتمع قائم على أسس وروابط اجتماعية راسخة تنبع من إدراكها بمدى أهمية البذل والعطاء كواجب وطني يسهم في الارتقاء بسمعة الإمارات في مختلف المحافل العالمية. وأضاف أن المرأة تمتلك مكانة كبيرة في دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتقدمها وانعكست هذه الرؤية في ما تشهده الدولة في الوقت الراهن من تطوّر ملحوظ كان للمرأة الإماراتية فيه دور بارز كشريك فعّال في التنمية وتعزيز ريادة الدولة.

محمد القاسمي
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