سالم بن سلطان القاسمي: ماحققته الدولة لتمكين المرأة يدعونا للفخر عالمياً وإقليمياً

رأس الخيمة (وام)

قال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة: إن المرأة الإماراتية تظل هي المميزة والرائدة، بما تحظى به من الرعاية الكريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانها أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأضاف أن ما حققته دولة الإمارات على درب تمكين المرأة الإماراتية من منجزات ساطعة جلية، لتدعوننا للفخر عالمياً وإقليمياً، كحصاد مستدام للثمار اليانعة لفلسفة ورؤية قيادتنا الحكيمة بأن تكون لابنة الإمارات، بصمة راسخة في مضمار التنمية والبناء الحضاري، والتطور الذي شهدته دولتنا، وقطعت فيه أشواطاً شاسعة بين الدول والأمم. وأشار إلى أن كلمات الشكر والعرفان تقف عاجزة أمام إنجازات ومبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، التي جعلت المرأة الإماراتية في صدارة أولوياتها.