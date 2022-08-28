علي الشامسي: المرأة الإماراتية.. صدارة وتميّز ومكانة استثنائية

أبوظبي (وام)

أشاد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدعم القيادة الحكيمة للمرأة الإماراتية ومساعدتها على تبوء الصدارة والتميّز في المجالات كافة، وثمن الدور القيادي لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجال تمكين المرأة وتوفير البيئة المحفزة لها على العطاء في خدمة الوطن. وأكد معاليه، في كلمة له في يوم المرأة الإماراتية، أن للمرأة الإماراتية مكانة استثنائية، فهي محظوظة بالقيادة الرشيدة التي أدركت مبكراً أهمية دورها في مسيرة التنمية والتقدم؛ لذا وفرت لها كل سبل التمكين وهيأت لها بيئة العمل المحفزة على الإبداع والابتكار، وشرعت لها القوانين التي كفلت لها حقوقها، فكانت المرأة الإماراتية على قدر المسؤولية، وتبوأت أعلى المناصب.

وقدم الشامسي أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة و«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمهم للمرأة الإماراتية وتمكينها من إنجاز دورها الوطني على الوجه الأكمل، حتى أصبحت نموذجاً للمرأة العصرية المعطاءة في المنطقة العربية والعالم.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخيلي، المدير العام للهيئة -في كلمة له بهذه المناسبة- أهمية دور المرأة الإماراتية في مختلف قطاعات الهيئة ووحداتها التنظيمية ضمن مجال الهوية والجنسية والإقامة وشؤون الأجانب والجمارك وأمن المنافذ، مشيراً إلى جدارة منتسبات الهيئة اللائي أثبتن كفاءتهن وحظين بثقة القيادة الحكيمة، حيث كانت الركيزة الحيوية لحصول الهيئة على جائزة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى الهيئات والمؤسسات، لاسيما في ضوء مسيرة التميّز التي أسفرت عن تعزيز مخرجات الأعمال بكفاء عالية واقتدار غير مسبوق في معالجة التحديات ما أعطى للعمل الحكومي عامة، والعمل في الهيئة خاصة، روحاً ومعنى في ظل ما تحقق من إنجازات ساهمت في ارتقاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية.