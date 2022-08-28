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مغير الخييلي: المرأة تبوأت مكانتها بفضل ثقة القيادة الرشيدة

مغير الخييلي: المرأة تبوأت مكانتها بفضل ثقة القيادة الرشيدة
29 أغسطس 2022 03:35

أبوظبي (الاتحاد)

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 هنأ معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك لدورها في دعم ابنة الإمارات والارتقاء بمسيرتها وتمكينها، مؤكداً أن هذا اليوم يأتي تقديراً للدور الحيوي للمرأة وإبراز مساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام، وفي دعم منظومة التنمية المجتمعية الشاملة التي تسهم في بناء وتطوير مجتمعها وأسرتها على حد سواء.
وأضاف معاليه أن اختيار شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، لهذا العام جاء ليعكس المكانة التي تبوأتها بنت الإمارات بفضل البيئة المناسبة التي هيأت لها العطاء والنجاح تحت ظل القيادة الرشيدة التي لم تألو جهداً في منحها الثقة بالخوض في مختلف المجالات سعياً لبناء مستقبل أفضل ومستدام، فضلاً عن أن المرأة الإماراتية كانت وما زالت هي النواة الحاضنة لأسرة مستقرة لتواصل تعزيز مسيرة الإنجازات والتنمية التي حققتها الدولة منذ التأسيس حتى اليوم.
وأكد معالي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن ما قدمته المرأة الإماراتية من حضور وعطاء وتميز، يعكس الرهان الذي رسّخه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بأن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية، بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة، ودعم نهوض المجتمع.

مغير الخييلي
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يوم المرأة الإماراتية
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