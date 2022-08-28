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فارس خلف المزروعي: المرأة الإماراتية حققت نجاحات و إنجازات مشهودة في مختلف المجالات

فارس خلف المزروعي: المرأة الإماراتية حققت نجاحات و إنجازات مشهودة في مختلف المجالات
29 أغسطس 2022 03:35

أبوظبي (الاتحاد)

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ثمن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، اهتمام ودعم ورعاية القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، وترسيخها لواقع ملهم ومستدام يحفزها على الإبداع والتطور في مسيرة العمل الوطني.
وأشاد معاليه في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية بجهود ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة.
وهنأ سموها بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تم إطلاقه في 28 أغسطس 1975، وهو نفس اليوم الذي تحتفي به الإمارات بإنجازات المرأة الإماراتية في يومها الذي يأتي هذا العام تحت شعار «واقع ملهم … مستقبل مستدام».
وأضاف معاليه: لقد عملت «أم الإمارات» على تمكين الكوادر النسائية ليِكن قادرات على المشاركة الإيجابية في البرامج التنموية، سواء كانت خدمية أو إنتاجية، وتعزيز ما حققته المرأة من نجاح في مختلف مجالات العمل الإداري والاقتصادي والصحي والتعليمي، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والبيئية والإعلامية، وغيرها من المجالات.
وأوضح أن شرطة أبوظبي وبتوجيهات القيادة الرشيدة عملت على تمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني، وقد حققت نتائج متميزة على صعيد العمل الشرطي وتشارك بدورها الريادي في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا، لافتاً إلى أن رحلة تميز المرأة الإماراتية تعود بنا إلى اهتمام مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بكينونة ومكانة الإماراتية، فقد ركز على تعلم المرأة، معتبراً أن ذلك من أهم المحاور التي تسهم في ارتفاع مستوى التنمية.
وأشار إلى أن «زايد الخير» كان يرى أن التعليم من الأساسيات الهامة للمرأة التي تطمح في مساندة أخيها الرجل في مسيرة التنمية.

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