الإثنين 29 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«رئيس استشاري الشارقة»: المرأة الإماراتية تفوقت في كافة المجالات

«رئيس استشاري الشارقة»: المرأة الإماراتية تفوقت في كافة المجالات
29 أغسطس 2022 03:35

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
مع انطلاق العام الدراسي الجديد .. وزير التربية يؤكد أن التعليم ركيزة بناء أجيال تعزز ريادة الدولة
الإمارات تبدأ تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية إلى باكستان

أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المرأة الإماراتية تفوقت في كافة المجالات، وتبوأت أعلى المناصب في ظل دعم القيادة الرشيدة لدورها ومكانتها وتمكينها لتكون حاضرة بعطائها وقدرتها على خدمة وطنها.  وأشار إلى أن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية في الثامن والعشرين من شهر أغسطس يأتي هذا العام، ليلامس مدى النجاح الذي تواصل تحقيقه ابنة الإمارات، فضلاً عما يشكله هذا اليوم من علامة مضيئة في تقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لتواصل رحلة عطائها. وقال السويدي إن المرأة الإماراتية خطت خطوات متميزة في مختلف المجالات بفضل الرؤى والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، لذا هي تزهو في هذا اليوم الذي يمثل وسام فخر وشرف لابنة الإمارات على ما قدمته وتقدمه من جهود وإنجازات سطرت فيها مواقف مشرفة في صفحات الوطن بفيض إحساسها بالمسؤولية، وحرصها على النجاح والتقدم. وأضاف من حق المرأة أن يحتفى بها من جميع أفراد المجتمع بمؤسساته وأفراده، فهذا الاحتفال هو مناسبة وطنية نبارك فيها ما حققه من إنجازات في عهد قياداتنا الرشيدة التي تدعمها وتمكنها من مواصلة تعليمها لتكون في كافة مواقع المسؤولية وتنال شرف خدمة الوطن في جميع المجالات.

الشارقة
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
دنيا
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
اليوم 13:19
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
دنيا
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
اليوم 12:55
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت
اليوم 12:44
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
الاقتصادي
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
اليوم 12:32
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©