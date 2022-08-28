«رئيس استشاري الشارقة»: المرأة الإماراتية تفوقت في كافة المجالات

الشارقة (وام)

أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المرأة الإماراتية تفوقت في كافة المجالات، وتبوأت أعلى المناصب في ظل دعم القيادة الرشيدة لدورها ومكانتها وتمكينها لتكون حاضرة بعطائها وقدرتها على خدمة وطنها. وأشار إلى أن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية في الثامن والعشرين من شهر أغسطس يأتي هذا العام، ليلامس مدى النجاح الذي تواصل تحقيقه ابنة الإمارات، فضلاً عما يشكله هذا اليوم من علامة مضيئة في تقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لتواصل رحلة عطائها. وقال السويدي إن المرأة الإماراتية خطت خطوات متميزة في مختلف المجالات بفضل الرؤى والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، لذا هي تزهو في هذا اليوم الذي يمثل وسام فخر وشرف لابنة الإمارات على ما قدمته وتقدمه من جهود وإنجازات سطرت فيها مواقف مشرفة في صفحات الوطن بفيض إحساسها بالمسؤولية، وحرصها على النجاح والتقدم. وأضاف من حق المرأة أن يحتفى بها من جميع أفراد المجتمع بمؤسساته وأفراده، فهذا الاحتفال هو مناسبة وطنية نبارك فيها ما حققه من إنجازات في عهد قياداتنا الرشيدة التي تدعمها وتمكنها من مواصلة تعليمها لتكون في كافة مواقع المسؤولية وتنال شرف خدمة الوطن في جميع المجالات.