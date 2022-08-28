محمد الكويتي: الإماراتية شريكة في مسيرة التنمية المستدامة

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن المرأة الإماراتية حققت العديد من الإنجازات الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، كونها جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة والشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات. وقال في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 من أغسطس من كل عام: «نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الداعم الأول لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في مسيرة البناء والتنمية، لتقدم ابنة الإمارات نموذجاً مشرفاً في تحقيق النجاحات والإنجازات في جميع المهمات التي أوكلت إليها. وأضاف أن إنجازات المرأة الإماراتية تخطت حدود الوطن بدعم وإيمان وثقة القيادة الرشيدة بقدرات وإمكانات بنات الإمارات، مشيراً إلى أن ابنة الإمارات عززت حضورها في مجال الأمن السيبراني ونشر التوعية الرقمية والتوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بطريقة إيجابية ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في الفضاء الرقمي في مجتمع الإمارات.