الإثنين 29 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محافظ المصرف المركزي: دعم كبير من القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في تطوير قدراتها

محافظ المصرف المركزي: دعم كبير من القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في تطوير قدراتها
29 أغسطس 2022 03:35

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
مع انطلاق العام الدراسي الجديد .. وزير التربية يؤكد أن التعليم ركيزة بناء أجيال تعزز ريادة الدولة
الإمارات تبدأ تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية إلى باكستان

 قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن واقع المرأة الإماراتية يشهد إنجازات كبيرة وملهمة، ونتائج عظيمة ومميزة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ودعمها المتواصل لتطوير قدراتها، وتعزيز درورها ومساهمتها في عملية التنمية في المجالات كافة، مؤكداً أن المرأة الإماراتية استطاعت بناء تجربة ثرية وفريدة أضحت نموذجاً رائداً، ومثالاً يحتذى في قصص نجاحات المرأة حول العالم. وأشار إلى أن استراتيجية مصرف الإمارات المركزي وخططها ومبادراتها تسهم في ترسيخ مكانة المرأة في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرصٍ قياديّة للمرأة، وتأهيلها للمشاركة في استشراف المستقل، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات العاملات نسبة 75.6% من إجمالي المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع المصرفي، ونسبة 84.5% في قطاع التأمين. وذكر أن يوم المرأة الإماراتية، هو مناسبة عظيمة للاحتفاء بالبصمات المشرقة وغير المسبوقة التي حققتها على مدى العقود الماضية، والتي تشكل بالنسبة لنا مصدر فخر واعتزاز دائمين، ويجسد المعنى الحقيقي لإصرار المرأة وعزيمتها في فتح آفاق واسعة لمزيد من العمل والإبداع والابتكار للمشاركة في صنع المستقبل المستدام.. وقدم التهنئة للمرأة الإماراتية بعيدها وقال: «نبارك عطاءها وطموحها لغدٍ أفضل».

المصرف المركزي الإماراتي
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
دنيا
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
اليوم 13:19
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
دنيا
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
اليوم 12:55
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت
اليوم 12:44
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
الاقتصادي
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
اليوم 12:32
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©