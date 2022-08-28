محافظ المصرف المركزي: دعم كبير من القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في تطوير قدراتها

أبوظبي (وام)

قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن واقع المرأة الإماراتية يشهد إنجازات كبيرة وملهمة، ونتائج عظيمة ومميزة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ودعمها المتواصل لتطوير قدراتها، وتعزيز درورها ومساهمتها في عملية التنمية في المجالات كافة، مؤكداً أن المرأة الإماراتية استطاعت بناء تجربة ثرية وفريدة أضحت نموذجاً رائداً، ومثالاً يحتذى في قصص نجاحات المرأة حول العالم. وأشار إلى أن استراتيجية مصرف الإمارات المركزي وخططها ومبادراتها تسهم في ترسيخ مكانة المرأة في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرصٍ قياديّة للمرأة، وتأهيلها للمشاركة في استشراف المستقل، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات العاملات نسبة 75.6% من إجمالي المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع المصرفي، ونسبة 84.5% في قطاع التأمين. وذكر أن يوم المرأة الإماراتية، هو مناسبة عظيمة للاحتفاء بالبصمات المشرقة وغير المسبوقة التي حققتها على مدى العقود الماضية، والتي تشكل بالنسبة لنا مصدر فخر واعتزاز دائمين، ويجسد المعنى الحقيقي لإصرار المرأة وعزيمتها في فتح آفاق واسعة لمزيد من العمل والإبداع والابتكار للمشاركة في صنع المستقبل المستدام.. وقدم التهنئة للمرأة الإماراتية بعيدها وقال: «نبارك عطاءها وطموحها لغدٍ أفضل».