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الإمارات

حمد بن كردوس : أم الإمارات رائدة العمل النسوى في المنطقة

حمد بن كردوس : أم الإمارات رائدة العمل النسوى في المنطقة
29 أغسطس 2022 03:35

أبوظبي (وام)

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 قال حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية: إن يوم المرأة الإماراتية هو يوم الكرامة والاعتزاز للمرأة في الإمارات، حيث برز دورها في مختلف جوانب الحياة وفي سائر المرافئ الرسمية، فمنذ قيام الاتحاد بقيادة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بدأت المرأة الإماراتية تأخذ دورها الريادي على المستوى العلمي في المنطقة وفي العالم العربي بأسره. وأضاف أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، إلى جانب قائد المسيرة تتولى شؤون المرأة، فقامت على تأسيس جمعية المرأة الظبيانية، ثم الاتحاد النسائي، وبعدها مؤسسة التنمية الأسرية، وكانت الداعم الأساسي في تشجيع المرأة على التعليم، وعلى الخوض في غمار المجتمع، والعمل.
 وأعرب حمد سالم بن كردوس العامري عن الشكر والامتنان للقيادة الوطنية لدعمها المرأة الإماراتية التي بفضل سعيها المخلص وبجهدها الدائم، تحصنت المرأة الإماراتية لتكون عنصر إنتاج وطني، حيث ساهمت برفع الكفاءة الإنتاجية في كل إدارة تعمل بها.

حمد بن كردوس
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المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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